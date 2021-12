Seks personer er anholdt i en sag om en mulig skudepisode ved Ejby Møllevej fredag aften.

Men hvad der præcist er sket i det nordøstlige Odense, har Fyns Politi til gode at finde ud af. For en person, der formodes skudt, var ingen steder at finde, da politiet ankom til stedet efter at have modtaget en anmeldelse om mulige skud klokken 22.53.

»Vi har talt med nogle vidner, som har mødt en mand, som oplyser, han er blevet ramt. Men vi når desværre ikke at få snakket med ham, for inden da har han forladt stedet i bil,« siger vagtchef ved Fyns Politi Henrik Krøjgaard.

Derfor er politiet nu i gang med at efterforske, hvad der kan være sket - og om der er blevet affyret skud.

»Vi har sikret nogle effekter - jeg kan ikke komme ind på, hvad det præcist er - men vi har sikret effekter, som vi arbejder videre med i forbindelse med efterforskningen,« siger vagtchefen.

Ikke alle af de i alt seks personer, der er anholdt i sagen, var ifølge vagtchefen umiddelbart i nærheden af selve gerningsstedet. Nogle af dem fandt politiet frem til andre steder.

»Det er for at sikre os, at de ikke har noget med sagen at gøre,« siger han.

Ved det formodede gerningssted var der fredag aften også en forladt bil, der tilsyneladende var forulykket. Men hvad den har med sagen at gøre, er endnu for tidligt at sige noget om. Området er blevet afsøgt, og lørdag er sagen blevet overdraget til efterforskningen, som blandt andet skal undersøge effekter fra stedet og se på de billeder, der er blevet taget.

»Vi prøver at grave videre,« siger vagtchefen.

Sagen bliver lige nu efterforsket på baggrund af de vidner, som mødte manden, der fortalte, at han var blevet skudt. Vidner har også hørt skud, men netop den slags er særligt svært at have med at gøre for tiden.

»Problemet er, at vi er inde i en periode, hvor der også er en del fyrværkeri, og det får vi også nogle anmeldelser om. Og det kan være svært, selv for politiet nogle gange, at høre på afstand, om det er det ene eller det andet,« siger Henrik Krøjgaard.

Han oplyser, at der under afsøgningen fredag aften og nat også blev brugt hunde, hvoraf en blev sendt til Fyn fra Jylland for at hjælpe med efterforskningen.

»Vores hunde er inddelt i forskellige klasser, og de skal være i en bestemt klasse for at kunne afsøge gerningsstedet, når man leder efter spor fra en mulig skudepisode,« siger vagtchefen.

Men selv med nattens indsats, anholdelser og afhøringer, er der mange ubesvarede spørgsmål. Blandt andet mangler politiet at finde frem til manden, der sagde, han var blevet skudt.

»Jeg har en formodning om, at såfremt han ønsker at tale med os, så kommer han nok ind selv. Men jeg tænker da, at der er en helt klar årsag til, at han ikke er på gerningsstedet, da vi ankommer.«

Vagtchefen oplyser, at man ikke forventer at fremstille nogen af de seks anholdte i grundlovsforhør.