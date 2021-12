Er din - eller en du kenders - drømmeuddannelse på Syddansk Universitet i Odense, så kan det være, at du skal revidere dine drømme lidt.

Flere studerende kommer nemlig i fremtiden til at skulle søge andre græsgange uden for den fynske hovedstad.

Det står klart, efter Syddansk Universitet (SDU) har offentliggjort sit bud på en plan for udflytningen af studiepladser fra campus Odense frem mod 2025.

Det er et bredt flertal i Folketinget, der i sommer vedtog, at flere uddannelser frem mod 2030 skal rykkes ud af de store studiebyer.

Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab er dog den eneste bacheloruddannelse, som universitet foreslår at flytte. Håbet er, at den skal rykke til SDU’s allerede eksisterende campus i Slagelse.

Derudover vil universitetet også gerne flytte kandidatuddannelserne IVK Engelsk og Cand.merc. HR Management til Slagelse.

Til universitetets campus i Kolding er det planen at udflytte et større antal pladser fra kandidatuddannelsen i Data Science samt i Journalistik (Cand. Public).

Til Esbjerg foreslår SDU at udflytte et antal pladser på kandidatuddannelserne i Medicin og Idræt og sundhed.

I Sønderborg overvejer universitet at oprette en ny engelsksproget kandidatuddannelse i Statskundskab.

I alt indeholder planen forslag om at udflytte 316 studiepladser og opbygge mindst 120 pladser. Derudover er det meningen, at man vil reducere med 330 studiepladser i Odense.

I den politiske aftale fra juni måned lyder det, at universiteterne skal reducere eller udflytte optaget i de fire største byer med 10 procent. SDU’s optag uden for Odense ligger i forvejen på 20 procent. Derfor forventer rektor på Syddansk Universitet, Jens Ringsmose også, at han kan få en vis rabat.

»SDU appellerer til, at SDU i Odense fritages fra at skulle skære i studenteroptaget, eller at der som minimum skal være en rabat til fem procent. Det vil universitetet fortsat forsøge at overbevise det politiske landskab om i de kommende måneder.«

SDU skal indsende sin udflytningsplan til Uddannelses- og Forskningsministeriet 12. januar. Det forventes, at den endelig plan for SDU og andre danske universiteter falder på plads i løbet af foråret 2022.