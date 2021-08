To topchefer fra elektronikkæderne Power og Elgiganten advarer i Børsen om, at der kan komme til at mangle varer til jul og Black Friday.

Det kan føre til prisstigninger, fordi et lille sortiment typisk betyder dyrere varer.

Årsagen er ‘logistiske problemer’ på grund af lav kapacitet inden for skibsfarten, rekordhøje fragtrater og mangel på mikrochips, som bruges i et hav af produkter blandt andet computere og køkkenudstyr.

»Vi har ordrer fra sidste jul, som stadig ikke er nået frem. Sådanne forsinkelser og usikkerheden omkring leveringen er ikke kun et problem for os, men for alle typer varer. Det skaber udfordringer for Black Friday og julehandlen i hele detailhandlen, hvor kunder må vente længere tid end normalt,« siger direktør i elektronikkæden Power Jesper Boysen til Børsen.

Sony Playstation 5 er et af de produkter, det er svært at få fat på i øjeblikket.

Han fortæller til Børsen, at ét af de produkter, der er svære at få fat på, er Sony Playstation 5.

Peder Stedal, der er direktør i Elgiganten vurderer, at der først bliver normal varelevering i 2022.

»Vi begyndte allerede at købe ind til Black Friday sidste år, men det kan påvirke julehandlen på den måde, at hvis kunden har et ønske om et specifikt produkt, kan det godt blive svært. Derfor skal man være ude i god tid,« siger han til Børsen.

Både Powers direktør og Elgigantens direktør frygter ifølge Børsen, at transportkrisen kan betyde stigende priser.

Forklaringen på transportkrisen skal findes i coronapandemien, som fik forbruget til at falde brat. Derfor tilpassede rederierne deres kapacitet til en tid med mindre handel på tværs af landene.

Det er denne kapacitet, som endnu ikke er kommet op i gear nu, hvor handlen er ved at komme tilbage. Desuden køber kæderne netop nu ekstra ind, fordi lagrene har været halvtomme. Men rederierne kan endnu ikke følge med.