»Lad vær med at banke på! Vi vil ikke tale med jer. Der er ingen hvalpe, og vi har ikke jeres penge!«

Sedlen hænger på rækværket ind til et gult murstenshus i Svendborg, hvor bagmændene til et omfattende svindelnummer bor.

En kvinde og angiveligt også hendes mand har siden januar snydt mere end 100 personer for tusindvis af kroner. Mange af dem er håbefulde børnefamilier, som alle har betalt for at få en hundehvalp. Men alle er blevet snydt.

»Hun har jo løjet hele vejen igennem,« siger Karin Jalk Schultz, som er en af de mange ofre.

Hundehvalpene er blevet markedsført på Den Blå Avis. Annoncerne er siden fjernet af tjenesten på grund af mange anmeldelser. Vis mere Hundehvalpene er blevet markedsført på Den Blå Avis. Annoncerne er siden fjernet af tjenesten på grund af mange anmeldelser.

Også Tanja Sørensen er blandt dem, som er blevet ført bag lyset af kvindens søde beskeder, hjerte-emojis og talrige søforklaringer.

»Hun var tillidsvækkende og forklarede meget om hvalpene. Det viser sig, at vi alle har fået de samme ting at vide,« siger hun.

Kvinden, som i årevis har drevet en kennel med CVR-nummer, har for det samme hvalpekul høstet flere hundrede tusinde kroner.

De seneste uger har ofrene fundet sammen og afsløret svindlen og involveret politiet, men sagen har også taget en uventet drejning.

Kvindens partner har pludselig meldt ud, at han er den skyldige. Han har snydt dem på grund af sit stofmisbrug og en gæld til »kedelige typer«. Flere af ofrene har forsøgt at kontakte parret, men møder en fyldt telefonsvarer eller en lukket havelåge med en afvisende seddel.

»Jeg har skrevet så mange beskeder og ringet. Jeg er simpelthen så rasende og ked af det,« siger Tanja Sørensen.

Langt størstedelen af de mere end 100 ofre kom i kontakt med kvinden gennem en annonce på Den Blå Avis, som siden er fjernet.

Her solgte hun hvalpe, som er en blanding af springer, border collie og japansk spidshund til 6.000 kroner. For at reservere en af de eftertragtede hundehvalpe, som der under coronakrisen har være stor efterspørgsel på, skulle man betale 2.000 kroner i depositum.

Tanja Sørensen og familien er blandt dem, som er blevet svindlet i købet af en hundevalp. Vis mere Tanja Sørensen og familien er blandt dem, som er blevet svindlet i købet af en hundevalp.

Dem, som betalte, har fået kontrakter og er blevet meldt ind i en af 19 forskellige Facebook-grupper med andre købere. I grupperne med navne som 'Sommerhvalpene' og 'Verdens sødeste hvalpe 2021' har kvinden delt fotos og opdateringer omkring hvalpene.

Enkelte familier har fået lov at komme ud til kvinden og se nogle af hvalpene. Det oplevede Karin Jalk Schultz og hendes familie.

»Hun lignede en, hvis liv kun handlede om hunde. Men hun var sød og viste os hvalpene i haven.«

Mange andre har i månedsvis forgæves forsøgt at møde hvalpene, men er blevet mødt med undskyldninger om corona og pludselig opstået sygdom i familien. Ifølge B.T.s oplysninger har ingen af køberne fået en hvalp, selvom de har betalt depositum for det.

Her er Facebook-grupperne Sommerhvalpene

Hobbykennellemon

Hobbykennel grumling

Lemon&Luckys hvalpe2021

Hundslingerne

Remoulades hvalpe juni 2021

Lemons hvalpe maj 2021

Hobbykennellunild

HvalpeneLemonjuni2021

HobbykennelBriar

Kennelblomst2021

Blomsterhvalpene

Lemons hvalpe

HvalpeneLemonjuni21

Lemons hvalpe 2021

LemonadeHvalpeneJuni21

Lemons Hundslinger 2021

HobbyKennel Stenild

RemseHvalpe2021

Lemonadehvalpe

Verdens sødeste hvalpe 2021

I stedet er de blevet holdt hen i månedsvis. For børnefamilierne har det især gjort ondt.

»Vi er så mange familier, som har fået ødelagt vores sommerferie og har børn, som er blevet kede af det,« siger Tanja Sørensen.

I alt har 46 ofre oplyst, at de har anmeldt sagen til politiet. Yderligere 27 planlægger at gøre det. Samtidig melder nye ofre sig på banen.

»Jeg er rystet. Vi skulle hente på fredag, men som alle andre herinde blev vi snydt,« skrev et nyt offer så sent som tirsdag i denne uge.

Sedlen hænger foran huset, hvor parret har vist hvalpe frem til enkelte af køberne. Vis mere Sedlen hænger foran huset, hvor parret har vist hvalpe frem til enkelte af køberne.

Kvinden og manden, som ofrene har været i kontakt med, har oplyst, at de vil betale alle pengene tilbage.

»Alle får deres depositum retur inden på fredag, er dette ikke godt nok og i alligevel melder mig, får i ikke en eneste krone...« lyder det.

Men indtil videre har kun enkelte fået deres depositum tilbage. Mere end 100 har stadig ikke fået deres penge.

Parret og kennelen er desuden blevet meldt til Dyrenes Beskyttelse for at drive hvalpefabrik, oplyser nogle af ofrene. Det skyldes, at flere mistænker kvinden bag for at bryde de etiske anbefalinger for kenneler ved at avle mere end fem kuld hvalpe på samme hund.