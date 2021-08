De fleste af beboerne i de 261 lejelejligheder på Frederiksberg ved det formentlig ikke.

Men enkelte lejere har længe haft en dårlig fornemmelse af den mand, som sidder med magten og næsten enerådig har styret fonden, der ejer den murstensfarvede ejendom, de bor i.

Han har i årevis også tjent millioner af kroner på det. Det har bare ikke været helt efter bogen.

Manden er topadvokaten Anders Hvass, og det viser sig, at han i strid med loven har haft for meget magt.

Advokat Anders Hvass var forsvarer for spindoktor Jacob Winther i forbindelse med lækagesagen. Her foran byretten 21. oktober 2010. Foto: Marie Hald Vis mere Advokat Anders Hvass var forsvarer for spindoktor Jacob Winther i forbindelse med lækagesagen. Her foran byretten 21. oktober 2010. Foto: Marie Hald

Med ulovlige dobbeltroller som både direktør og bestyrelsesformand i ejendomsselskabet og samtidig bestyrelsesformand i fonden har Anders Hvass ført tilsyn med sig selv og samtidig tjent godt på det.

»Det er et tag selv-bord,« siger en kilde med indsigt i fonden.

Stifterne af fonden er for længst døde og har ingen efterkommere. Det er derfor kun bestyrelsen, som kontrollerer værdierne for flere hundrede millioner. Og i toppen er Anders Hvass.

»Han kan bare skrive en pris for et antal timer, han har arbejdet, men ingen kan tjekke op på det,« fortsætter kilden, som ønsker at være anonym.

»Den ene hånd kan godkende, hvad den anden laver« Per Kristensen, formand i Foreningen Danske Revisorer

B.T. har fulgt papirsporet og pengene i sagen og kan nu afdække, hvordan højesteretsadvokaten Anders Hvass, der gennem tiden har kørt flere højtprofilerede sager, i otte år har haft dobbeltroller i strid med erhvervsfondsloven. Det er sket, mens han har siddet i spidsen for fonden Peter og Emma Thomsens Legat, som ejer lejelejligheder.

Fonden blev stiftet for at uddele penge til studerende, men er siden blevet en ren guldkalv for advokaten. Og de store beløb kommer vi til.

Pengene har Anders Hvass tjent på at have en finger med i alt, hvad der sker i fonden. Han har på en og samme tid været bestyrelsesformand, direktør, administrator og jurist. Han har sågar hyret sin egen kones firma, hvor han også er direktør. Han kan derfor have haft indflydelse på sin egen løn, honorarer og aftaler med sig selv og sin kone. Anders Hvass har praktisk talt holdt øje med sit eget arbejde, hvilket får flere eksperter til at løfte øjenbrynene.

Det er både problematisk og decideret ulovligt, og som advokat med ekspertise i selskabsret har Anders Hvass selv haft et godt grundlag for at vide netop det.

Historien om advokaten Anders Hvass begyndte ved ejendommen på Frederiksberg, hvor B.T. mødte en af lejerne.

»Der har været vedvarende rygter om, at der foregår ting i bestyrelsen, som ikke tåler dagens lys,« siger han.

I regnskaberne og årsrapporterne kunne lejeren også se, at Anders Hvass hævede penge fra flere forskellige roller på samme tid. Uden kontrol. Dobbeltrollerne fandt Erhvervsstyrelsen i 2020 også problematisk efter en undersøgelse af fonden, som B.T. har fået aktindsigt i.

Over telefonen benægter Anders Hvass dog i første omgang, hvad der står sort på hvidt i dokumenterne.

»Jeg har aldrig været bestyrelsesformand i fonden,« siger han.

Det modsatte er dog tilfældet, viser dokumenter i sagen for 2003 og perioden 2010-2017, hvor han besad dobbeltrollerne.

Har du ikke også samtidig været bestyrelsesformand og direktør i Løvgården (ejendomsselskabet ejet af fonden, red.)?

»Det erindrer jeg ikke,« svarer Anders Hvass. Men det har han været i de otte år, viser regnskaberne.

I adskillige årsrapporter for Peter og Emma Thomsens Legat og datterselskabet Løvgården A/S fremgår dobbeltrollerne. I fonden har Anders Hvass været bestyrelsesformand, samtidig med at han også har været bestyrelsesformand i Løvgården A/S, hvor han også er direktør. Foto: B.T. Vis mere I adskillige årsrapporter for Peter og Emma Thomsens Legat og datterselskabet Løvgården A/S fremgår dobbeltrollerne. I fonden har Anders Hvass været bestyrelsesformand, samtidig med at han også har været bestyrelsesformand i Løvgården A/S, hvor han også er direktør. Foto: B.T.

Som advokat har Anders Hvass markeret sig som forsvarer i både den historiske sag om milliardsvindel i Nordisk Fjer og senere lækagesagen i 2010 vedrørende Jægerkorpsets hemmelige indsættelse i Irak.

Men i årene efter har han mudret sig ind i dobbeltrollerne i fonden og ejendomsselskabet. Ud fra regnskaberne har det også været en rigtig god forretning.

»Voldsomme beløb«

Alene i årene 2017-2020 har han tjent over 9 millioner kroner på alle de stillinger og opgaver, som han har sat sig på.

I 2017 fik Anders Hvass eksempelvis udbetalt 1,4 millioner kroner alene for juridisk administration, som han selv påtog sig i stedet for at ansætte en advokat udefra.

»Jeg har ikke opfattet det som ulovlig ledelse« Anders Hvass, advokat

I mange år har der ikke været et loft for fakturaer, og ingen dobbelttjekker timeregnskabet udover bestyrelsen. Og her er Anders Hvass formanden.

»De beløb virker umiddelbart temmelig voldsomme,« konstaterer advokat Poul Erik Andersen, som selv har erfaring med fondsarbejde.

Under Anders Hvass' ledelse er driften af fonden blevet forbedret, og han mener derfor også selv, at han har tjent »godt« og »rimeligt« på sit årelange arbejde.

Denne fond på Frederiksberg, som i årevis er gået under radaren hos myndighederne, er ikke den eneste med problemer. Tidligere har lignende erhvervsdrivende fonde også været i søgelyset på grund af problemer med hemmelige og høje lønninger, inhabilitet og lemfældig kontrol.

»Jeg er ikke spor inhabil overhovedet«

Spørger man Anders Hvass ind til sagen, affejer han det som ligegyldige bagateller. Og dog.

»Jeg er ikke spor inhabil overhovedet. Så havde Erhvervsstyrelsen også fortalt mig det.«

Ti minutter senere i samtalen med Anders Hvass er svaret et andet.

Vil du mene, at du har været fuldstændig habil igennem alle de år med ulovlig ledelse?

»Nej, det kan godt være, at man kan rejse et spørgsmål om, hvorvidt jeg har været habil eller inhabil, men jeg har ikke truffet nogen beslutninger, som har været forkerte eller påført en ekstra udgift på grund af inhabilitet,« svarer Anders Hvass.

»Du kan også sige, at jeg gik over for rødt klokken tre om natten. Skulle jeg så ikke være standset op? Jo, det skulle jeg nok. Men jeg havde ikke opdaget, at der var rødt lys.«

Men det er vel din opgave som bestyrelsesformand og jurist at være opmærksom på det?

»Årh, hold nu op med den skolemesterfacon.«

Anders Hvass har efter Erhvervsstyrelsens indblanding ændret sine roller i fonden og datterselskabet. I dag sidder han ikke på ulovlige dobbeltroller, men er stadig ansat begge steder. (Foto: 2019) Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Anders Hvass har efter Erhvervsstyrelsens indblanding ændret sine roller i fonden og datterselskabet. I dag sidder han ikke på ulovlige dobbeltroller, men er stadig ansat begge steder. (Foto: 2019) Foto: Thomas Lekfeldt

Anders Hvass' egen forklaring er, at han aldrig decideret er blevet valgt som formand i fonden. Han blev i stedet bare sat ind som efterfølger af den forhenværende bestyrelsesformand, som ifølge Anders Hvass også var direktør. Derfor fik han også bare selv begge roller.

»Jeg har ikke opfattet det som ulovlig ledelse,« siger Anders Hvass.

Men det har både Erhvervsstyrelsen og flere eksperter fastslået, at det er.

600.000 kroner i honorar

De tre medlemmer af bestyrelsen i fonden er i alle årene også gået igen i bestyrelsen ejendomsselskabet Løvgården på Frederiksberg.

Kigger man tallene fra Erhvervsstyrelsen igennem, er det tydeligt, at en bestyrelsespost i det selskab har været en indbringende forretning.

I blandt andet 2017 modtog flere bestyrelsesmedlemmer over 600.000 kroner i honorar.

Det er mere end dobbelt så meget, som bestyrelsen tjener i Jeudan, som er et af Danmarks største ejendomsselskaber.

Men det har også været en lidt for god fidus for bestyrelsen på Frederiksberg.

Erhvervsstyrelsen undersøgte i 2019 fonden og bestyrelsen. I juni 2020 udtalte styrelsen en kritik af fondens ledelse på grund af manglende registrering af bestyrelsesformand og overtrædelse af forbuddet mod arbejdende bestyrelsesformand, som Anders Hvass har været. Foto: B.T. Vis mere Erhvervsstyrelsen undersøgte i 2019 fonden og bestyrelsen. I juni 2020 udtalte styrelsen en kritik af fondens ledelse på grund af manglende registrering af bestyrelsesformand og overtrædelse af forbuddet mod arbejdende bestyrelsesformand, som Anders Hvass har været. Foto: B.T.

Som konklusion på Erhvervsstyrelsens undersøgelse meddelte Anders Hvass, at bestyrelseshonorarerne blev reduceret til kun en tredjedel af det oprindelige.

Men i det dugfriske regnskab for 2020 er honorarerne stadig tårnhøje. Anders Hvass modtager samlet set 640.000 kroner alene i bestyrelseshonorarer.

Det var først i 2019, at Erhvervsstyrelsen opdagede dobbeltrollerne i fonden. I otte år har de problematiske forhold derfor eksisteret uhindret bag de lukkede døre.

En af forklaringerne er, at bestyrelsen i fonden aldrig officielt har registreret en formand, selvom Anders Hvass i praksis har været det stik imod reglerne. Styrelsen havde ifølge dokumenter i sagen ellers tre år tidligere gjort netop Anders Hvass opmærksom på, at fonden manglede at registrere, hvem der var formand.

Advokat og associate professor på CBS Caspar Rose kalder dobbeltrollerne for en »meget uheldig cocktail«, fordi Anders Hvass på papiret har været inhabil.

»Det hører slet ikke hjemme nogen steder,« siger Caspar Rose.

»Risikoen er, at man som formand fører tilsyn med sig selv.«

Han har sammen med resten af bestyrelsen dermed også set stort på Anbefalingerne for god Fondsledelse, som skal sikre uafhængighed i ledelsen.

Caspar Rose undrer sig samtidig over, at ingen har råbt vagt i gevær noget før. Men ingen andre end revisoren og bestyrelsen selv har haft den mulighed.

»I sidste ende burde en advokat selv være opmærksom på, at de mange dobbeltroller er problematiske, hvilket er en skærpende omstændighed,« siger Caspar Rose.

Formand i Foreningen Danske Revisorer og statsautoriseret revisor Per Kristensen tilføjer, at forholdene har skabt en risiko for selvberigelse.

»Den ene hånd kan godkende, hvad den anden laver,« siger han.

Efter Erhvervsstyrelsens undersøgelse har bestyrelsen ændret på rollerne og formaliteterne i fonden, og derfor gør styrelsen ikke umiddelbart mere ved netop de kritikpunkter. I dag er Anders Hvass menigt bestyrelsesmedlem i fonden og Løvgården, men fortsat direktør og administrator.