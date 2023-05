Der er opstået fuld forvirring om, hvorvidt en storstilet protest med tusindvis af lastbiler på mandag bliver til noget eller ej.

Den såkaldte Vejskatskomité, der har koordineret aktionen, har nu opløst sig selv.

I komiteen sad blandt andre Ramus Haubjerg Jørgensen, der er direktør i og medejer af HV-Transport A/S.

Til B.T. siger han:

»Vejskatskomiteen er nedlagt. Vi vil ikke opfordre til at gøre noget ulovligt.«

Han kan dog godt forestille sig, at andre stadig vil kunne finde på at parkere på tværs af motorvejstilkørsler og lignende.

»Jeg tror, at der kommer til at ske noget. Det er hver enkelt vognmand, der har anmeldt demonstrationen, så det er jo op til dem,« siger Jørgensen.

Et møde med politiet torsdag satte en stopper for den mere officielle del af demonstrationen. På mødet meddelte politiet, at der ville blive grebet ind mod enhver parkeret lastbil.

Den udmelding fra politiet har gjort flere vognmænd rasende.

»Flere, jeg har talt med, har sagt, at de da nu først for alvor har lyst til at demonstrere på mandag. Det, at de nu ikke har ret til at gøre det, tror jeg vil sætte gang i nogle,« siger Rasmus Haubjerg Jørgensen.

I hans eget firma har man endnu ikke taget stilling til, hvad man skal gøre mandag.

En vognmand, der til gengæld har taget stilling, er Kim H. Simonsen fra Brovst.

»Jeg kommer til at demonstrere mandag, og det er vi flere, der gør. Vi vil ikke lade os styre af politiet på den måde. Vi har anmeldt en lovlig demonstration,« siger han.

Han er parat til at betale prisen.

»Jeg er faktisk lidt ligeglad med, om jeg får en bøde. Det er en lovlig anmeldt demonstration. Vi finder os ikke i, at vores ytringsfrihed bliver taget fra os. Vi er ikke ude på at chikanere nogen på deres private grund eller noget.«

Men I chikanerer vel trafikken?

»Sygeplejerskerne chikanerede jo også, da de strejkede. Der var flere operationer, som måtte udsættes,« siger Kim H. Simonsen.

Hvordan tror du, at der kommer til at se ud på de danske veje på mandag?

»Jeg håber, at nogle vil stille op og blokere. Vi er i hvert fald flere, der har planer om at gøre det. Men jeg er ikke sikker på, at der kommer så mange efter de seneste udmeldinger,« siger vognmanden.

Kort fortalt har aktionen været rettet mod en kilometerafgift, der skal indføres fra 2025. Her skal der betales i gennemsnit 1,30 kroner pr. kørt kilometer, hvilket skal være med til at 'skabe effektiviseringer af vejgodstransporten i Danmark' og nedsætte CO2-udledning.

»Jeg vil bare ønske, at den almindelige dansker forstår, at det bliver ham, det kommer til at gå udover. Når jeg får en ekstra regning, er der kun et sted at sende den hen,« siger vognmanden.

I en mail til B.T. skriver Rigspolitiet:

»Vi har noteret os, at Vejskatskomitéen har afblæst demonstrationen på mandag. Det ændrer dog ikke ved, at vi fortsat vil følge situationen tæt, da det ikke kan udelukkes, at nogle vognmænd stadig agter at gennemføre.«