Flere danskere er lige nu havnet i problemer, efter at rejseselskabet Detur tidligere på ugen aflyste hele den resterende chartersæson for 2022.

Men selvom kunderne har krav på at få deres penge retur for de aflyste rejser, fremgår det ikke som en mulighed på Deturs danske hjemmeside.

Det skriver luftfart-, rejse- og turismemediet standby.dk.

»Vi beklager de gener og problemer, dette kan forårsage for de rejsende, hvis ture nu ikke finder sted. Det er dog desværre nødvendigt at skabe den organisation, der kræves for at være en stærk og sund virksomhed i fremtiden,« skriver ledelsen i Detur på sin hjemmeside og fortsætter:



»De rejsende, der er berørt af aflyste afgange, vil blive kontaktet af Detur kundesupport i afrejserækkefølge baseret på den nærmeste afrejsedato først.«

Detur tilbyder dermed at finde en ny afrejsedato, men altså intet om, at kunderne har krav på refundering.

Flere danskere er strandet i udlandet, efter Detur har aflyst hele den resterende chartersæson. Her er en af de meldinger, som gæsterne har fået fra Detur.

Det betyder dog ikke, at du ikke skal have dine penge tilbage, hvis du har købt en – nu aflyst – rejse gennem Detur.

»Når selskabet officielt har meldt ud, at alle rejser er aflyst, har du ret til at få alle dine penge retur. Detur skriver på deres hjemmeside, at de tager kontakt til alle berørte rejsende. Ifølge lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer skal Detur orientere dig hurtigst muligt, og du skal have pengene retur senest 14 dage efter aflysningen,« skriver Forbruger Europa.

Forbruger Europa, der er en del af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, skriver ligledes, at hvis du har anvendt et kreditkort til betaling af rejsen, kan du i første omgang kontakte din bank og høre, om de kan hjælpe med en tilbagebetaling.

»Hvis Detur ikke har tilbagebetalt det fulde beløb efter 14 dage, kan du sende dem en rykker. Herefter har Detur yderligere ti dage til at betale dig hele beløbet,« lyder det.

