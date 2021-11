Hele tirsdag har Hovedstadens Beredskab arbejdet på højtryk for at slukke branden i Maxi Zoo i Valby. Men tirsdag aften er branden endnu ikke slukket, og efterslukningsarbejdet vil vare ved lidt endnu.

Sådan lyder ordene fra Christian Levy, der er vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab.

Tirsdag aften er der nemlig stadigvæk otte til ti brandfolk på stedet, som forsøger at slukke det sidste af branden.

»Vi er i fuld gang derude, og vi regner med at være der en to-tre timer endnu,« fortæller Christian Levy til B.T.

Han understreger dog, at tidsrammen kun et estimeret tidspunkt, og at man derfor godt kan forvente, at slukningsarbejdet kan trække yderligere ud.

Tirsdag aften er der omkring 8-10 brandfolk på stedet, der forsøger at slukke det sidste. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Tirsdag aften er der omkring 8-10 brandfolk på stedet, der forsøger at slukke det sidste. Foto: Presse-fotos.dk

»Lige nu er planen, at vi arbejder på at få fjernet bygningskonstruktionen, så vi kan komme helt ned og slukke. Men det kan godt tage længere tid end forventet,« fortæller Christian Levy.

Efterslukningen kan desuden medføre en del røg, men denne er ikke vurderet til at være giftig.

Det anbefales dog, at borgere i området lukker vinduer og døre, hvis man føler sig genereret.

Slukningsarbejdet kommer efter, at dyreforretningen Maxi Zoo i Valby tidligere på dagen brød i brand.

Her kunne man på lang afstand se kulsorte skyer fra butikken, der er beliggende ved det store, trafikerede kryds ved Ellebjergvej og Gammel Køge Landevej.

Ingen er kommet til skade i forbindelse med branden, og ifølge vagtchefen ved Københavns Politi var der ingen dyr i butikken.

Årsagen til branden er endnu ukendt.