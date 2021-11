En enorm brand er brudt ud i en dyrehandel i Valby.

Hovedstadens Beredskab arbejder på højtryk for at få stoppet branden i butikken Maxi Zoo, der står i flammer.

»Man skal holde sig væk fra røgen, men derudover har vi ikke mere lige nu,« siger vagtchef ved Hovedstadens Beredskab Christian Levy til B.T.

Første prioritet er i øjeblikket at sørge for, at branden ikke breder sig til de omkringliggende bygninger, oplyser vagtchefen.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Dyrehandlen ligger tæt ved det trafikerede kryds Ellebjergvej(Ring 2) og Gammel Køge Landevej. Der er endnu ingen meldinger om trafikale problemer.

På Twitter skriver Hovedstadens Beredskab, at man har afsendt 'omfattende slukningsressourcer' til adressen.

Opdateres ...