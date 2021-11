En mystisk plastik-ko efterlod et slør af mystik, da den dukkede op på et tag på Christianshavns Torv 18. oktober. Nu er de sidste brikker i ko-gate faldet på plads.

B.T. har nemlig været i kontakt med en af koens ejere, Sussi Gerner Knudsen.

Hun var til stede til Hjemløsedagen, hvor koen blev spottet, dagen før den blev fundet på taget.

Hun fik sammen med en gruppe andre hjemløse foræret koen.

»Den blev givet til os af en eller anden mand, han hed Arnold eller Anton eller sådan noget. Han sagde bare til os, at det var vores nu. Den skulle jo ikke stå og være alene,« siger Sussi Gerner Knudsen til B.T. København.

Hun fortæller, at flere af de deltagende til arrangementet hyggede sig med koen, og at den var med til at skabe god stemning.

Men hvordan kom koen så fra Rådhuspladsen til Christianshavn Torv?

»Den blev sat ind i Røde Kors’ bil og så blev den kørt fra Rådhuspladsen og ud på Christianshavn. Så sad vi der og hyggede os,« siger Sussi Gerner Knudsen.

Koen er blevet spottet på Rådhuspladsen, og her blev den foræret til Sussi Gerne Knudsen og hendes venner. Foto: Dorte Guldager. Vis mere Koen er blevet spottet på Rådhuspladsen, og her blev den foræret til Sussi Gerne Knudsen og hendes venner. Foto: Dorte Guldager.

Og hvordan kom koen så op på taget af busstoppestedet?

»Man får mange gode ideer i løbet af sådan en aften. Den ene idé var bedre end den anden, og til sidst satte vi den op på taget om natten,« siger Sussi Gerner Knudsen.

Hun forklarer, at koens krop ikke er ret tung og lavet af plastik. Men klovene er en helt anden sag.

»Jeg tror, at de var en fire-fem stykker til at løfte den op på taget. Den er godt nok tung, kan jeg love dig, den har bly i benene eller sådan noget,« siger Sussi Gerner Knudsen.

Mandag morgen stod koen stadig på taget til flere københavneres store forundring, og tirsdag blev den taget ned igen af Københavns Kommune og Københavns Politi i forening.

Koen er i øjeblikket i Københavns Politis varetægt. De placerede den først på en græsmark et ukendt sted på Amager, men nu er den formentlig at finde på et hittegodskontor.

Her afventer politiet, at koens ejer kommer og henter den. Men man skal kunne bevise, at man ejer koen.

Politiet forklarer til B.T., at hvis den gavmilde giver af koen melder sig, så kan de udlevere koen til de hjemløse.

Politiet sendte koen på græs midlertidigt. Foto: Københavns Politi. Vis mere Politiet sendte koen på græs midlertidigt. Foto: Københavns Politi.

Sussi Gerner Knudsen så gerne, at koen blev doneret til et barn af en hjemløs på Christianshavn, der har talt om koen, siden den blev konfiskeret af politiet.

Problemet er, at Sussi Gerner Knudsen ikke kan huske, hvem donoren er.

B.T. har talt med Hus Forbi, men de ønsker ikke at oplyse navnet på manden, der donerede koen, så koen kan komme retur til Christianshavn.

»Det var en sælger, der havde den med på Hjemløsedagen. Jeg tænker ikke, det skal have mere opmærksomhed så jeg kan desværre ikke hjælpe dig yderligere, siger sekretariatsleder for Hus Forbi, Rasmus Kristensen.

Dermed er jagten på koen endt i en blindgyde, indtil koens tidligere ejer melder sig på banen.

B.T. vil i samarbejde med Københavns Politi forsøge at koordinere transport af koen, hvis det skulle blive aktuelt.

Hvis koen ikke bliver hentet, ryger den på politiauktion, hvor den kan købes af højest bydende.

Var det dig, eller ved du hvem der donerede koen til de hjemløse, så hører vi meget gerne fra dig. Skriv til abac@bt.dk eller på 24 40 47 09.