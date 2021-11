Hvad gør man, når der ikke er flere ledige senge og flere ledige hænder, men den endeløse strøm af covid-19-patienter fortsætter?

Man vurderer, hvem der har den største chance for at overleve. De får behandlingen, mens andre må vente – måske forgæves.

Den virkelighed forbereder Østrig sig på lige nu, mens hospitalerne når deres maksimumkapacitet i takt med, at antallet af nye smittede eksploderer.

Smittede, som sundhedsvæsenet af bitter erfaring ved først kan ses på intensivafdelingerne om tre uger.

I Østrig er gaderne tomme, efter en ny nedlukning trådte i kraft mandag.

I Salzburg har hospitalerne nu nedsat et særligt hold, som skal triagere ('rangere') patienterne.

Et værn mod, at der om kort tid ikke længere kan tilbydes behandling til alle, og at der er behov for at identificere de covid-19-patienter, som har mest gavn af den tidskrævende og komplicerede behandling.

Med sine bare ni millioner indbyggere sætter Østrig i disse dage uhyggelige smitterekorder.

Søndag blev der registreret 14.042 tilfælde og 22 døde, og knap 2.000 er indlagt, hvoraf 418 er på intensiv.

Og frontpersonalet i det østrigske sundhedsvæsen har berettet om, hvor hård en belastning epidemien er på afdelingerne.

På et hospital har man måttet opbevare døde covid-19-patienter i korridorer.

Andre sundhedsansatte fortæller, at de ikke længere har tid til at tage sig af hjertepatienter, og at de patienter, de ansatte finder tiden til at se til, udsættes for farlig smitte, fordi der er så mange coronasmittede, at kravene til isolation er svære at overholde.

Samtidig cirkulerer der mail rundt til sygeplejersker om, at hver eneste ekstra time, de kan arbejde, er værdifuld, og de opfordres til at overveje, om de virkelig behøver at holde ferie.

Sundhedsvæsenet skælver under presset af covid-19-syge østrigere, og regeringen placerer ansvaret et sted.

»De uvaccinerede står for et angreb på vores sundhedsvæsen,« sagde Østrigs kansler, Alexander Schallenberg, på et pressemøde fredag.

Østrig har en af Vesteuropas laveste vaccinationstilslutninger, og kun 65 procent af befolkningen er færdigvaccinerede.

Dermed står Østrig midt i det svære dilemma, som store dele af Europa er på vej ind i, i takt med at vinterens mørke sænker sig.

Vejer individets frihed til at sige nej til en vaccine tungere end de liv, som beslutningen kan ende med at koste?

I både Østrig og Tyskland er regeringens tålmodighed med dem, der bevidst fravælger vaccinen, væk.

»I virvaret skabt af anti-vaxxere og fakenews er der for mange blandt os, som ikke er blevet vaccineret. Resultatet er overfyldte intensivafdelinger og enorm meget lidelse,« tordnede Alexander Schallenberg på fredagens pressemøde.

Ved samme lejlighed annoncerede han, at Østrig fra mandag ville lukke helt ned i minimum 20 dage.

Belgien kæmper med høje smittetal og et pres på hospitalerne.

Og så kom han med en udmelding, der sendte chokbølger gennem resten af Europa.

Fra februar indføres et vaccinationskrav i Østrig.

Er man ikke færdigvaccineret, kan det resultere i en bøde eller fængselsstraf.

I forvejen har Østrig nogle af de hårdeste restriktioner for borgere, som ikke er vaccineret.

Før mandagens lockdown var det kun vaccinerede østrigere, som kunne bevæge sig frit i samfundet.

De uvaccinerede måtte kun forlade deres hjem for at gå på arbejde, dyrke motion eller købe ind.

Gjorde de det alligevel, kostede det en bøde på 3.700 kroner.

Men selvom Østrig er gået langt, er andre muligvis klar til at fortsætte samme vej.

Søndag demonstrerede indbyggere i Belgien mod nye coronatiltag.

I Tyskland forsøger regeringen også at gøre livet så svært for uvaccinerede som muligt.

Og i en række delstater er reglerne skærpet, så det ikke længere er nok at være testet, hvis man gerne vil på restaurant eller på bar.

Mandag udtalte den tyske turismekommissær og rådgiver for regeringen Thomas Bareiss, at han anså vaccinetvang i Tyskland som værende uundgåeligt.

»I min optik kan det ikke længere retfærdiggøres politisk, at hele industrier, forretninger, restauranter, natklubber, barer, hele biografbranchen, kultur- og eventbranchen lever i en krisetilstand, som har varet i 20 måneder og er sat i værk af myndighederne, og frygter for deres eksistens, mens andre … tager sig den frihed ikke at blive vaccineret,« sagde han til nyhedsbureauet DPA.

I flere europæiske lande var der gennem weekenden flere store demonstrationer, hvor blandt andet belgiere og hollændere demonstrerede mod indførelsen af flere coronarestriktioner for ikkevaccinerede.