De har betalt for meget i boligskatter siden 2011. Nu er der endelig fede nyheder til flere af dem.

For nu skal de cirka 14 milliarder kroner, der er blevet betalt for meget, endelig fordeles mellem de 715.000 boligejere.

Det er særligt fede nyheder for boligejerne i ni kommuner. De kan nemlig se frem til at få over 20.000 kroner tilbage.

Det skriver Finans.

Hele skandalen med boligskatterne startede tilbage i 2013, hvor Rigsrevisionen fandt at rigtig mange boligejere betalte skat af alt for høje ejendomsvurderinger.

Det har B.T før skrevet om.

Ifølge Finans, er der meget stor forskel på, hvor meget boligejerne hver især skal have tilbage. Det er fordi, nogle har betalt meget mere, end andre har.

Det er særligt boligejerne i Odsherred og Vordingborg, der endelig kan juble. De kan se frem til at få henholdsvis 33.250 kroner og 29.250 kroner tilbage.

De boligejere kan juble mest: 1. Odsherred: 33.250 kroner 2. Vordingborg: 29.250 kroner 3. Struer: 25.500 kroner 4. Sønderborg: 24.250 kroner 5. Langeland: 23.750 Kilde: Finans

Det er ikke alle, der kan se frem til at hive så meget hjem som boligejerne i Odsherred og Vordingborg.

Boligejerne i de store byer, kan godt indstille sig på at sænke forventningerne.

Er du boligejer i København, kan du se frem til at få 1000 kroner, og hedder adressen Frederiksberg er tallet endnu lavere. Nemlig 500 kroner.

Her er priserne nemlig steget så meget, at de sagtens kan følge med vurderingerne.

Boligejere, der har betalt for lidt i ejendomsskat som følge af for lave vurderinger, får ikke en skatteregning med tilbagevirkende kraft.