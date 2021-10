'Uden al besværet.'

Står der på sitet Singles50, som tilbyder online dating for singler 'i den bedste alder'. Men det viser sig, at datingsitet for mange er det rene besvær.

»Bondefanget. Det var, hvad jeg blev.«

Ordene kommer fra Charlotte. Hun skulle prøve »noget nyt« og oprettede en profil på Singles50, som hun vurderede til at virke som et seriøst datingsite. Men ifølge hende er hjemmesiden ikke andet end fup og fiduser, når man først har oprettet sig.

Charlotte oprettede en gratis profil og modtog en verificeringsmail, som hun klikkede ind på.

»Og så kan man ikke åbne noget, før man har betalt. Jeg valgte pakken, der hedder 179 kroner for én måned,« fortæller Charlotte og understreger:

»Der stod, at det var den pris, man skulle betale. 179 kroner.«

Men få dage efter ser Charlotte, at et andet beløb er blevet trukket på hendes konto.

»Jeg opdager, at de har trukket 716 kroner,« siger hun.

Det får Charlotte til tasterne. Hun skriver til Singles50, som har kontor i Luxembourg, at de har lavet en fejl. Til det får hun svaret, at en annullering ikke er mulighed, men at de som goodwill har opsagt hendes Premium-medlemskab for at undgå yderligere forlængelser.

»Det er selvfølgelig noget lort. Og når jeg går ind og kigger nu, står der stadig ikke noget om 716 kroner. Man kan derfor ikke regne med deres priser,« siger hun og advarer andre:

»Det kan godt være, at det fungerer, hvis man bor i Luxembourg. Men det gør det ikke i Danmark. Derfor skal folk advares, så de ikke laver samme fejl som mig ved at bruge hjemmesiden.«

Og faktisk er Charlotte ikke den eneste, der advarer mod Singles50.

På Trustpilot får datingsitet smidt ord i nakken som 'svindel', 'snyd og bedrag' og 'fusk':

»Hold jer langt væk fra Singles50. Det er stærkt kritisable metoder, der benyttes. Jeg tænker bondefangeri af øverste skuffe.«

»FUSK FUSK!! Virkelig dårlig side – GÅ IKKE DERIND!!! Jeg meldte mig til i fredags, første måned gratis dernæst 99 kroner pr. måned (skulle selvfølgelig havde læst her først!), og i dag har de trukket 2.376 kroner fra min konto?!? Det er umuligt at deaktivere eller komme i kontakt med dem. Så jeg har sat min bank på sagen. Virkelig nederen!!!«

»Har politianmeldt denne hjemmeside, da de har trukket 2.373 kroner, uden at man har nået at tage siden i brug, samt at man ikke har mulighed for at fortryde, så PAS PÅ – spær dit kort med det samme, så de ikke trækker flere penge.«

Men hvad skal man gøre, hvis man opdager at få trukket penge uden sit samtykke?

»Det første, man skal gøre, er at kontakte virksomheden, der har trukket pengene. Påpeg, at du ikke har købt tjenesten. Her er det en god idé at klage skriftligt, eventuelt på mail, som dokumentation. Bed gerne virksomheden om kvittering på modtagelse, så du har dit på det rene,« fortæller Kim Fogtmann, jurist hos Forbrugerrådet Tænk.

»Hvis firmaet ikke vil tilbagebetale, har du stadig mulighed for at få pengene tilbage. Kontakt din bank, og hør, om de kan hjælpe dig. Hvis det ikke er muligt, kan du kontakte Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet. Her er der dog et minimumsbeløb på 1.050 kroner,« siger juristen.

Derudover fortæller Kim Fogtmann, at hvis det drejer sig om et firma, der ikke hører til i Danmark, kan du kontakte Forbruger Europa, der kan gøre dig klogere på dine rettigheder og hjælpe i en klagesag.

»Og så er det vigtigt at læse aftalevilkårene på de forskellige sites. Husk, at en virksomhed ikke må stille formkrav, altså krav til, hvordan man skal opsige et abonnement,« fortæller han.

B.T. har kontaktet Singles50, som ejes af Be2. De ønsker ikke at svare på spørgsmål, men skriver følgende:

»Vi beder dig venligst fortælle kunden, at de selv skal kontakte os direkte, og vi hjælper gerne kunden med deres spørgsmål.«