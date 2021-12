Der er dårligt nyt til de danskere, der havde set frem til en skiferie i de østrigske alper henover jul og nytår.

Fra på lørdag den 25. december forlanger Østrig nemlig, at danskere skal gå i ti dages karantæne, medmindre de har fået tredje vaccinestik og kan fremvise en negativ pcr-test ved ankomst.

»Det er bare mega surt og rigtig ærgerligt, er det. Vi har savnet at stå på ski,« fortæller 34-årige Katrine Henriksen til B.T.

Hun og hendes familie havde nemlig set frem til, at de skulle boltre sig i sneen, tage på afterski og ikke mindst afprøve en masse nye skianlæg i det østrigske.

Men fordi det ikke er hele familien, der har modtaget det tredje vaccinestik, er det nu usikkert, om de overhovedet kan komme afsted.

»Vi bestilte vores skiferie helt tilbage i sommer, da vi gerne ville sikre os, at vi kunne få noget godt. Og så tænkte vi også, at det var smart, fordi der sikkert var mange, der ville afsted efter corona,« fortæller Katrine Henriksen.

Men selvom familien var ude i god tid, betyder det ikke nødvendigvis, at turen går til Wagrain i denne omgang.

Det er nemlig hele familien, der skal afsted, og det indbefatter tyve personer i alderen fra 0-67 år.

»Vi prøver lige nu at få styr på, om det kan lade sig at gøre (At få boosterstikket, red.), men vi er også begyndt at snakke om alternativer, « fortæller Katrine Henriksen til B.T og fortsætter:

»Det er bare en familietradition, at vi tager til Østrig. Der har vi været de sidste mange år, og Østrig kan bare noget helt særligt,« fortæller hun.

Det er dog ikke kun Katrine Henriksen og hendes familie, der kan mærke konsekvensen af de skærpede indrejserestriktioner til Østrig.

For Oliver Grunnet og hans fire gymnasievenner fra Haderslev havde også set frem til en skiferie uden de store forhindringer.

»Vi er fem gutter fra Sønderjylland, som har planlagt en ferie til Saalbach den 25. december, hvor vi blandt andet skal holde nytår,« fortæller han til B.T.

Oliver Grunnet og hans venner fra gymnasiet er ligeledes berørt af indrejsereglerne. Vis mere Oliver Grunnet og hans venner fra gymnasiet er ligeledes berørt af indrejsereglerne.

Men trods de nye indrejse regler, er de fem venner, som er i alderen 19-20 år, stadig ved godt mod.

»Vi har selvfølgelig forståelse for situationen, og fordi det er ude af vores hænder, er der ikke andet for end bare at håbe på det bedste,« fortæller Oliver Grunnet.

Da drengene fik beskeden onsdag, skyndte de sig derfor at bestille en tid til deres tredje vaccinationsstik, således de kunne komme afsted.

»Vi har næsten alle fået vores boosterstik i dag, så vi vil mene, at der er ved at være styr på det. Nu mangler vi bare at tage en test inden afrejse,« fortæller han.

Ændringerne for de danske rejsende er blevet vedtaget i takt med den udbredte smitte med coronavarianten omikron. Sammen med Norge, Holland og Storbritannien har Østrig nemlig klassificeret Danmark som et højrisikoland.

Danmark har de seneste to dage haft over 13.000 daglige smittetilfælde, og tirsdag blev der igen slået rekord med 13.558 nye smittede.