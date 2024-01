'Uacceptabelt nedbrud – igen!'

Sådan lyder bare én kommentar på Trustpilot vedrørende de store problemer hos MitID, som har stået på i tre dage.

Danskerne raser lige nu på flere forskellige platforme, fordi MitID ikke virker for mange Android-brugere.

En af dem er Henning Larsen, der bor i Filippinerne med sin familie. Han har siden mandag ventet på, at tjenesten blev tilgængelig for ham igen.

Der er nemlig flere grunde til, at MitID er en nødvendighed for Henning Larsen, men særligt en årsag står centralt.

»Jeg skal jo betale min husleje. I værste fald kan min udlejer komme og sige, at jeg skal flytte ud. Jeg er meget bekymret,« siger han.

Henning Larsen har en nødløsning i form af sit Dankort til de mere gængse hverdagsting.

Men det rækker heller ikke langt, når han kun kan hæve 10.000 pesos svarende til cirka 1.200 kroner, når der både skal dækkes kost og husleje for hele familien.

»Jeg er overrasket over, at en så vigtig ting ikke fungerer. Og at det så også tager så lang tid at fikse,« uddyber han.

Tjenesten blev mandag ramt af en fejl, der fortsat arbejdes på at blive løst fuldstændig.

Det skyldes, at brugerne bliver vist en QR-kode, som de bliver bedt om at scanne, når de kommer ind i appen.

Problemet er bare, at QR-koden fremkommer på selvsamme enhed, de forsøger at logge ind på MitID igennem.

Digitaliseringsstyrelsen ønsker ikke at kommentere kritikken, men har derimod sendt nogle tal, der viser omfanget af problemet.

'For nogle brugere af Android-telefoner er der i øjeblikket udfordringer med at logge ind med MitID på sider via mobilbrowseren. Disse brugere kan fortsat logge ind med MitID via en browser på en computer eller en anden tablet,' lyder det i et skriftligt svar fra Digitaliseringsstyrelsen.

'Leverandøren arbejder på højtryk på at identificere årsagen til problematikken og implementere en løsning.'

Ifølge Digitaliseringsstyrelsen, der står bag MitID, har deres leverandør oplyst, at cirka 3.500 personer er berørte af problemet lige nu.

Mange B.T.-læsere har meldt ind, at de ikke har kunnet bruge MitID igennem flere dage.

'Det er sgu da ikke raketvidenskab, men bydende nødvendigt, at det virker, når hele samfundet er bundet op på det. Man kan jo INGENTING, når det ikke virker,' skriver en læser til B.T.

En anden kalder det noget 'udueligt bras'.

'Problemet blev opdaget i fredags, da flere brugere henvendte sig til MitID-supporten. Forud herfor, har der ikke været indført ændringer i MitID-løsningen. Derved formodes det p.t., at årsagen til problemet ligger uden for MitID-løsningen. Formentlig i mobilbrowsere på Android-telefoner,' uddyber Digitaliseringsstyrelsen overfor B.T.

Du kan læse mere om status på MitID på deres hjemmeside.