To læger fra Rigshospitalet har netop opdaget en ny og meget dødelig sygdom i Danmark, som tidligere kun er set i USA.

Helt konkret er der tale om sygdommen, der går under navnet 'Vexas-syndrom', som udelukkende rammer mænd - og som første gang blev identificeret af et amerikansk forskningshold for lige knap et år siden.

Men nu er syndromet altså også blevet fundet blandt patienter på Rigshospitalet i København.

Opdagelsen kommer af, at læge- og forsker Jakob Werner Hansen en aften sad og læste en videnskabelig artikel om syndromet, for her kunne han lynhurtigt genkende nogle af de træk, som karakteriserer sygdommen.

Over en længere periode har flere mandlige patienter nemlig gået med en række uforklarlige sygdomssymptomer, som lægerne ikke har kunne diagnosticere, og derfor slog det ham, at de muligvis kunne lide af Vexas-syndromet.

Forskningen viser, at syndromet har en meget høj dødelighed, men med en ofte lang kronisk fase. Jakob Werner Hansen.

Jakob Werner Hansen kontaktede derfor Niels Graudal, der er speciallæge i reumatologi, og sammen igangsatte de en række undersøgelser baseret på den amerikanske forskning, som efter kort tid viste, at syndromet ligeledes gjorde sig gældende blandt danske patienter.

Og det er endda på trods af, at den amerikanske forskning peger på, at syndromet er uhyre sjældent.

»Indtil videre har vi identificeret fem danske patienter med syndromet, men der er allerede flere på vej til at blive undersøgt, så vi forventer der er flere,« fortæller Jakob Werner Nielsen, som desuden påpeger, at syndromet nok er mere almindeligt, end hvad man lige går og tror.

Vexas-syndromet rammer primært mænd i alderen fra 50 år og opefter, og symptomerne er alt fra bindevævssymptoner og blodmangel til hudforandringer og smerter fra næse- og ører.

»Det interessante ved lige nøjagtig den her sygdom er, at patienterne får bindevævssymptomer, selvom årsagen sidder i blodets stamceller, som også forklarer den karakteristiske blodmangel, patienterne har,« fortæller Jakob Werner Hansen til B.T.

Grunden til, at sygdommen kun rammer mænd skyldes, at syndromet er knyttet til et gen, som sidder på X-kromosomet, som mænd kun har ét af, hvorimod kvinder, der har to X-kromosomer, kan tåle, hvis det ene bliver sygt.

Den amerikanske forskning viser desuden, at syndromet har en meget høj dødelighed, men fordi, at opdagelsen af Vexas-syndromet stadigvæk er relativ ny, er det endnu ikke noget, som man modtage behandling for.

»Lige nu er der ikke nogle konkrete behandlingsmuligheder. Der er kun medicin, der kan dæmpe symptomerne. Men i fremtiden håber vi, at der vil være mulighed for at udskifte de dårlige stamceller, hvis det (syndromet, red.) bliver opdaget tidligt og man kan tåle denne behandling,« fortæller Jakob Werner Hansen til B.T.