Den prorussiske hackergruppe Noname 057 (16) påstår at være ansvarlige for, at syv danske hjemmesider lige nu er lagt ned.

Det skriver de i en besked på den anonymiserede beskedtjeneste Telegram.

Ifølge hackergruppen drejer det sig om Transportministeriets hjemmeside, og en række kommuners officielle hjemmesider.

B.T. har forsøgt at tilgå de hjemmesider, som hackergruppen oplyser at have lagt ned.

Mandag klokken 12 er det ikke muligt at tilgå en række af siderne. Det drejer sig om Transportministeriets officielle hjemmeside og de officielle hjemmesider for Horsens, Esbjerg, Aarhus og Thisted Kommune.

Hackergruppen skriver på Telegram, at den vil fortsætte med at sætte den danske internetinfrastruktur på prøve, så længe Danmark støtter Ukraine og præsident Zelenskyj.

Der er tale om den samme hackergruppe, der søndag påstod at stå bag et angreb, der lagde en række hjemmesider ned, der er relateret til Danmarks offentlige transport.

Her gjaldt det blandt andet hjemmesiderne der tilhører Københavns Lufthavn, Trafikstyrelsen og Movia.

B.T. følger sagen.