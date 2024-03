Angiveligt russisk hackerangreb har søndag ramt flere hjemmesider, der derfor er nede.

Flere danske hjemmesider er søndag eftermiddag og aften blevet lagt ned efter at være ramt af hackerangreb. Det gælder blandt andet Københavns Lufthavn, Trafikstyrelsen og Movia.

Ifølge TV 2 er det den russiske hackergruppe NoName057, som tilsyneladende angriber danske hjemmesider som gengældelse for Danmarks løfte om fortsat støtte til Ukraine.

TV 2 citerer gruppen for søndag at skrive på beskedtjenesten Telegram, at den for anden dag i træk giver Danmark en "uforglemmelig weekend" og vil ramme tre transportwebsteder og en kommune.

Københavns Lufthavn oplyser således også på Facebook, at hjemmesiden cph.dk udsættes for hackerangreb, og at siden er gået ned.

- Har du behov for informationer om din flyrejse, beder vi dig bruge vores smartphone-app, som du kan downloade gratis i din app-store, skriver lufthavnen på Facebook.

Derudover påvirker angrebet booking af parkeringspladser ved lufthavnen.

Pressevagten ved Københavns Lufthavn Lene Elmegaard siger til TV 2 Kosmopol, at det drejer sig om et overbelastningsangreb.

- Det er et DDoS-angreb, som er et overbelastningsangreb, hvor hjemmesiden bliver bombarderet med henvendelser, lyder det.

Ifølge hende virker angrebet mere professionelt organiseret end tidligere set.

Hjemmesiden blev ramt ved middagstid søndag, og forventningen er, at den vil være oppe igen om et par timer, skrev TV 2 Kosmopol ved 17-tiden.

Ifølge TV 2 News vil hjemmesiden dog først være oppe igen mandag formiddag. Det har pressechef ved Københavns Lufthavn Lise Agerley oplyst.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få afklaring om, hvornår hjemmesiden forventes at være oppe igen. Lene Elmegaard siger, at lufthavnen arbejder på at få problemet løst.

Også Thisted Kommune fik lagt sin hjemmeside ned af hackerangreb.

Ifølge TV Midtvest er det russiske hackere, der har været på spil vedrørende Thisted Kommune. Her har angrebet været rettet mod Thisted Lufthavns hjemmeside, har kommunen oplyst til mediet.

- Jeg tror ikke, at de ved, hvor lille en lufthavn der er tale om, siger Michael Max, der er leder af kommunens kommunikation, til TV Midtvest.

Han tilføjer, at borgernes følsomme oplysninger ikke er i fare.

Det drejer sig kun om praktiske informationer på hjemmesiden.

