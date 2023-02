Lyt til artiklen

Indbyggertallet rasler ned i det lille øsamfund Tunø i Kattegat, og for de tilbageværende 63 beboere har affolkningen store konsekvenser.

Sidste efterår lukkede øens eneste skole, fordi der kun gik ét barn, og sidenhen drejede øens eneste købmandsbutik nøglen om.

Indtjeningen var simpelthen for lille, og på trods af en udvidet ansøgningsrunde er det ikke lykkedes at finde nye forpagtere til købmandsbutikken, skriver Århus Stiftstidende.

»Selvom vi forlængede ansøgningsfristen til 31. januar, fik vi kun tre ansøgninger, deriblandt fra et par med børn. Men da de hørte, at både børnepasning og undervisning nu foregår på fastlandet, sprang de fra. Så ja, vi er ret frustrerede,« siger Jørgen Hastrup, formand for Tunø Fonden, til Århus Stiftstidende.

Fonden, der ejer købmandsgården, har dog ikke opgivet håbet.

Som en mulig løsning har man stiftet Tunø Købmandsandel, som er et såkaldt a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar, red.). Formålet er at sælge andele til interesserede for i alt 300.000 kroner.

Herudover har fonden også kontaktet Aldi og gjort dem opmærksom på muligheden for at være købmand på øen.

Indbyggertallet på Tunø er på cirka et år faldet fra 89 til 63. Øen er en del af Odder Kommune.