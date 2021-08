Sent mandag aften døde modedronningen Inger Solberg.

Det gjorde hun efter en lang kamp mod kræften, hvor hun til sidst måtte give op. Inger Solberg døde på på Sankt Lukas Hospice.

Det skriver Politiken.

Inger Solberg er kendt for et liv med fart på. Et liv med glamour, varetægtsfængsling og ikke mindst farverige modekollektioner.

Efter at have boet i København flyttede hun til Indien, hvor hun havde sit eget firma og i en periode sin egen butik.

På Inger Solbergs hjemmeside står der, at hendes design kendetegnes ved at være lavet til kvinder, der kan lide at skille sig ud og være individuelle og anderledes. Hun blandede indiske stoffer med vestlige snit og udtrykket er et bohemisk luksuriøst look.

Der står desuden, at Ingers liv i Indien har været så ekstraordinært, at hun har skrevet en bog om sine oplevelser. Bogen, der hedder 'Pushpa', handler om hendes rejse i Indien på jagt efter forretningsmuligheder og ægte kærlighed.

Inger Solberg er desuden kusine til Norges statsminister, Erna Solberg.

Ifølge Politiken sås de to kusiner dog ikke så ofte, da Inger mente, at hun nok var lidt for hippieagtig for sin norske, konservative kusine.

Inger Solberg efterlader sig sønnen Sebastian og en række nære venner og veninder.