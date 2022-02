Det var, da Michael Antitsch Mortensen i sin erhvervspraktik som kok havde pillet omkring 1.000 vagtelæg til en reception, at han tog beslutningen.

Han skulle helt sikkert være tømrer. Og bygge huse.

Og sådan blev det. Den beslutning skulle samtidig blive medvirkende til, at den driftige entreprenør fra Horsens i de efterfølgende årtier byggede så succesrig en forretning op, at han har kunnet indskrive sig blandt Danmarks rigeste.

Den succesrige fortælling fik dog en brat slutning mandag kort før midnat, hvor meddelelsen om Michael Antitsch Mortensens uventede og pludselige død kom. Han blev 49 år.

Dødsfaldet har sat sig dybe og tydelig spor hos familie og omgangskreds.

»Familien er naturligvis i chok og har derfor brug for ro,« som det lyder i en kortfattet meddelelse fra hans selskab M+.

Også Orla Kjeld Bothe, der er bestyrelsesformand i Horsens-virksomheden Cobo, har taget det tungt.

»Jeg er lidt rystet, må jeg sige. Jeg har kendt ham i rigtig mange år. Det er helt ubærligt. Det er helt forfærdeligt,« siger han til B.T.:

Michael Antitsch Mortensen har aldrig brudt sig om at gå i jakkesæt. Foto: Henning Bagger

»Jeg har kendt ham, fra han var helt ung, hvor han kørte rundt med sin far, og han har altid haft et helt fantastisk drive samtidig med, at han var en helt ukompliceret og ligetil person. Han har betydet rigtig meget for lokalsamfundet både som igangsætter, som investor, men også som sponsor for sport og kultur.«

Da Økonomisk Ugebrev for få måneder siden lavede den årlige liste over Danmarks rigeste personer, blev Michael Antitsch Mortensen indekseret på en 67.-plads med en formue på 2,7 milliarder kroner Pengetanken er ikke mindst blevet fyldt op med kæmpestore salg af selskaberne Huscompagniet og Casa, der begge er blevet afhændet til kapitalfonde for trecifrede millionbeløb.

Sideløbende har Michael Antitsch Mortensen være involveret i en stor mængde andre virksomheder med mere end 50 bestyrelses- og direktørposter. Netværket var enormt.

Som Mads Peter Veiby, skaber af Spilnu.dk, skriver på Facebook: »Kære Michael Mortensen, hvil i fred. Målt på år blev livet for kort, målt på bedrifter har du levet ni liv.«

Michael Antitsch Mortensen var eksempelvis frem til sin død bestyrelsesformand for Flügger. Her er man også mærket af den tragiske hændelse.

»Michael var et overordentligt godt menneske på alle plan og et menneske, jeg satte stor pris på. Jeg er taknemmelig for at have lært ham at kende og have været en del af rejsen,« siger Jimmi Mortensen, der nu er blevet konstitueret formand for den store malingkoncern, til B.T.:

»Han var eminent til at sætte ting i gang og skabe værdi på flere plan for de mennesker og projekter, han var involveret i. Michael havde et mantra, der hed 'mennesker før mursten', og det betød, at mennesker var det vigtigste, og det er også det aftryk, han efterlader hos alle dem, han har været i kontakt med, haft en dialog med eller har samarbejdet med.«

Det lå dog ikke lige for, at Michael Antitsch Mortensen skulle ende på toppen af dansk erhvervsliv, da han som barn gik på Bankagerskolen i Horsens. Sin ordblindhed har han aldrig lagt skjul på – men det var også den, der endte med tidligt at drive ham i fodsporene på faren, der også byggede huse.

Michael Antitsch Mortensen besluttede sig i en tidlig alder for at blive tømrer. Foto: Henning Bagger

Michael Antitsch Mortensen byggede sit første hus som 13-årig (med hjælp fra faren) og grundlagde også nogenlunde samtidig sit første firma.

»Jeg synes det var fedt at arbejde, og jeg kunne godt lide at få ros for det. Der var ingen, der roste mig i skolen. Der var ingen, der sagde, at jeg var god til at stave, og det var jeg heller ikke, men når jeg kom ud som 11-12-13-årig og lagde tag, fik jeg fik at vide, at jeg var pissegod,« som han selv har fortalt i podcasten 'Ejendomsinvestoren':

»Dengang var jeg var ikke engang oppe i ordentligt gear endnu. Og så lagde jeg lige så stille på og besluttede mig for, at det var der her, jeg ville. Jeg ville være den dygtigste til at lave parcelhuse, og det brugte jeg så al min tid, fra jeg stod op til jeg gik i seng, på at blive. Og jeg havde jo lært af min far, at 100 timer om ugen var ikke noget særligt – og så bliver du bare god.«

Som hans tidligere firma Huscompagniet tirsdag skriver på LinkedIn: »Byggebranchen har mistet en stor personlighed og en af branchens dygtigste entreprenører.«

Det har Horsens også.

Selvom Michael Antitsch Mortensen for et par siden flyttede til Aarhus med sin hustru og to børn har han fortsat sit engagement i hjembyen. Her han i årevis involveret sig i blandt andet fodboldklubben AC Horsens og Horsens & Friends, der har stået for de store koncertarrangementer i byen.

»Han var et rart menneske og havde altid tid til en frisk bemærkning. Han var meget ligefrem og altid tid til at snakke med,« siger Orla Kjeld Bothe, der sad i bestyrelsen med den succesrige erhvervsmand begge steder.

Direktør Kristian Nielsen fra AC Horsens siger:

»Han var en stor inspiration for mange mennesker. Han var et samlingspunkt og enormt dygtigt til at få tingene til at lykkes. Det kommer som et stort chok for mange, at han er gået bort, for han har berørt rigtigt mange mennesker,« lyder det:

»Han havde en stor stor kærlighed til Horsens by, og derfor har han vist utroligt stor opbakning til sporten og kulturen i Horsens, og man mærkede slet ikke, at han var så formuende, som han var: Han var helt nede på jorden og var et behageligt og utroligt godt menneske.«

Selv glemte Michael Antitsch Mortensen aldrig sin fortid. Som han sagde til Børsen for nogle år siden, inden han forlod Casa.

»Jeg er nok den eneste, der ikke kunne få job i Casa i dag, for alle de andre ansatte i firmaet har fine og flotte uddannelser. Jeg er tømrer, mens de er ingeniører, jurister, økonomer, bygningskonstruktører og it-folk,« lød det:

»Jeg er bare ham, der har skabt den platform, de alle arbejder på, men i princippet er der slet ikke brug for mig.«

Sagde mangemilliardæren, der egentlig bare ville bygge nogle huse.