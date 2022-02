Den danske milliardær Michael Antitsch Mortensen er død.

Det meddeler selskabet Flügger, hvor han var bestyrelsesformand og storaktionær.

»I mange år har Michael været et personligt forbillede for mig. Han har været en kæmpe støtte både personligt og professionelt,« siger Flügger-direktør Sune Schnack i en meddelelse:

»Han vil i den grad blive savnet. Jeg kondolerer, og mine tanker går til Michaels familie og hans nærmeste.«

Michael Antitsch Mortensen blev 49 år.

Han byggede sin formue på flere milliarder op gennem sine aktiviteter i blandt andet entreprenør- og udviklingskoncernen Casa og i Huscompagniet. De er begge solgt i kæmpehandler til kapitalfonde.

Og så har han også været kendt for at støtte det lokale fodboldhold i Horsens.

I løbet af de sidste år har han flere gange investeret stort i Flügger, hvor han for mere end 350 millioner kroner kom op på knap 30 procents ejerskab af malingvirksomheden.

»Det pludselige tab af Michael er ikke alene et stort personligt tab af en vigtig person og mentor, det er også et stort tab for Flügger og for dansk erhvervsliv, som har mistet en sand entreprenør og et overordentligt godt menneske,« siger Jimmi Mortensen, der nu er blevet konstitueret formand for bestyrelsen i Flügger:

»Mine tanker går til familien i denne enormt svære situation, der har efterladt alle i stort chok.«

Da Økonomisk Ugebrev i efteråret lavede en liste over de rigeste personer i Danmark var Michael Mortensen placeret på en 67.-plads med en formue på 2,7 milliarder.

Michael Antitsch Mortensen efterlader sig hustruen Bettina Antitsch Mortensen og parrets to børn.