Når danskere planlægger et ferieophold, begynder rejsen ofte på bookingportaler som Hotels.com og Expedia. Men det skal vi stoppe med.

Sådan lyder opfordringen fra Katrine Daugaard, som driver Lehnshøj Bed & Breakfast i Svendborg på Sydfyn.

»Jeg er med på, at det er nemt, og at man hurtigt kan finde frem til hotelværelser verden over, men jeg vil opfordre til, at man dropper det og i stedet ringer direkte til det hotel, man gerne vil bo på,« fortæller hun.

Baggrunden for den holdning skal findes i en række mere eller mindre kedelige oplevelser, som Katrine Daugaard har haft med netop Expedia, som også ejer Hotels.com.

De er simpelthen så frække, når det kommer til at tjene penge Katrine Daugaard

Vi skruer tiden tilbage til november 2020.

En dansk par ønsker at booke et værelse hos Lehnshøj Bed & Breakfast. Parret søger som så mange andre på netop Expedia for at finde et hotel i Danmark og måske endda et godt tilbud.

»De forsøger at booke et værelse hos mig, men på en eller anden måde går det galt. De modtager aldrig en bookingbekræftelse fra Expedia eller en meddelelse om, at prisen for opholdet bliver forhåndsreserveret fra deres konto, og de tænker, at der må være sket en fejl.«

I troen om, at det ikke har været muligt at booke et værelse på Lehnshøj Bed & Breakfast, vælger parret i stedet at tage i sommerhus. Da den planlagte dato oprinder, som var tirsdag i denne uge, modtager de en sms fra Katrine Daugaard.

Horesta: Book direkte hos hotellerne Hos brancheorganisationen Horesta kan man sagtens sætte sig ind i Katrine Daugaards frustrationer. De oplyser, at de hører om flere danske hoteller, som dropper samarbejdet med de store bookingportaler. »Og så kan vi bare opfordre danskerne til at booke direkte ved hotellet. Det skal man særligt gøre i en situation nu, hvor mange har tabt penge i mange måneder og fortsat gør det over hele landet,« siger politisk chefkonsulent Kristian Nørgaard. Han tilføjer, at der iøvrigt er stor forskel på, hvordan EU-landene regulerer de store portaler. I Danmark har man ifølge ham blandt andet accepteret en række klausuler i kontrakten med eksempelvis Expedia, som medfører, at danske hoteller ikke må udbyde et hotelværelse billigere end det, som en bookingportal reklamerer med. »Det er hamrende urimeligt, synes vi.«

Hun glæder sig til at byde dem velkommen på sit bed & breakfast og vil blot høre, hvilken tid på dagen de har i sinde at komme.

»Uden at parret har vidst det, er bookingen gået igennem hos mig – endda to gange. Så de tænker jo i første omgang, at deres kort er blevet misbrugt, men da jeg kontakter Expedia, fortæller de mig, at der har været en fejl i deres system, som har gjort, at de ikke har sendt bekræftelse ud.«

Tilbage står Katrine Daugaard med to ledige værelser, som hun ikke ønsker at opkræve betaling for, da fejlen efter alt at dømme er sket hos Expedia.

»Og det vedkender Expedia sig, men de ønsker ikke at betale de 4.000 kroner, som jeg nu er gået glip af, fordi jeg stod med to ledige værelser i en tid, hvor vi ellers har fuldt booket. Men de har intet imod at opkræve de 18 procent af det fulde beløb, som det koster mig, hvis nogen booker et værelse hos os gennem Expedia.«

For aftalen mellem hoteller og bookingsites som Expedia og Hotels.com er ifølge Katrine Daugaard, at de tager 18 procent af det prisen for hotelopholdet, hvis man booker igennem dem.

Og det har nu fået Katrine Daugaard til helt at droppe aftalen med Expedia og dermed også Hotels.com.

»Jeg har oplevet flere ting med de her bookingportaler, og de er simpelthen så frække, når det kommer til at tjene penge. Når det kører, så er det jo dejligt for alle, men det her blev simpelthen for meget.« siger Katrine Daugaard, som torsdag lavede et opslag på Facebook, hvor hun kom med en bøn til danskerne.

»Så kære danskere, gør små steder som os den tjeneste at booke direkte. På den måde sørger du også for, at mest muligt af danskernes penge bliver i Danmark.«

Vil du stadig bruge bookingportaler som Hotels.com og Expedia?

Expedia: Vi har sendt ordrebekræftelse

Hos Expedia kan man ikke genkende dele af den historie, som Katrine Daugaard fortæller. De oplyser i en mail til B.T., at de har sendt to ordrebekræftelser 18. november 2020 på mail til parret, og at de to mail i øvrigt også skulle være blevet åbnet af modtageren.

Den oplysning har B.T. forholdt Katrine Daugaard, som har været i kontakt med parret. De fastholder imidlertid, at de på intet tidspunkt har modtaget eller åbnet nogen mail fra Expedia i forbindelse med deres forsøg på bookingen i november 2020.

Samtidig undrer Katrine Daugaard sig over, at Expedia til hende har oplyst, at der har været en fejl i deres system, men at de nu hævder, at de har sendt en ordrebekræftelse.

Det har Expedia ikke kunne svare på, inden avisens deadline. De oplyser, at de nu er i gang med at undersøge sagen nærmere.