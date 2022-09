Lyt til artiklen

Et rejsekaos udspiller sig i disse dage i Tyrkiet. Det mærkede Cathrine Bille og hendes familie på voldsom vis.

Familien, der tæller fire voksne og fem børn, har befundet sig i Antalya i Tyrkiet siden søndag.

Men onsdag gik tingene galt. Fuldstændig galt. Et totalt rejsekaos hos rejseselskabet Detur er endt med, at familien er blevet udsat for trusler om politianmeldelse og afpresning fra personer på det hotel, de boede på.

»Det har virkelig været voldsomt.«

Cathrine Bille (th.) og hendes søster. Vis mere Cathrine Bille (th.) og hendes søster.

»Jeg har grædt uafbrudt siden onsdag. Jeg kan ikke forstå, hvad det er, vi er havnet i. Og så for øjnene af fire børn i alderen to til otte år, som så, hvordan vi blev passet op og afpresset,« siger Cathrine Bille til B.T.

Detur har meddelt, at man har aflyst den resterende chartersæson for 2022. Samtidig bliver danskere, der er i Tyrkiet og Grækenland, og som har betalt, opkrævet penge af hotellerne.

Onsdag klokken 17 ankom Cathrine Billes familie planmæssigt tilbage til deres hotel. Men de fik ikke lov til at komme op på deres værelser, fortæller hun.

Beskeden fra hotellet var, ifølge Cathrine Bille, at den tyrkiske del af Detur var gået konkurs.

»Det betød, at de ikke havde fået pengene, som vi ellers har betalt for ferien. Derfor krævede hotellet, at vi smed 50.000 kroner her og nu. Det nægtede vi selvfølgelig.«

»Men så blev det virkelig ubehageligt.«

Cathrine Bille fortæller, at sikkerhedsvagter fra hotellet omringede familien i hotellets lobby. Og hvis de ikke betalte, måtte de forlade området.

Ellers ville de blive politiefterlyst i hele Tyrkiet, siger Cathrine Bille.

Børnene i venteposition, mens der bliver ledt efter et nyt hotel. Vis mere Børnene i venteposition, mens der bliver ledt efter et nyt hotel.

»Det har været så grotesk. Det var virkelig ubehageligt at stå i lobbyen med vores børn, og vi kunne ikke gøre noget.«

Situationen blev ifølge Cathrine Bille ved.

Hendes mand og svoger blev taget med ind i et lokale, hvor afpresningen fortsatte.

»Her blev de presset til at betale penge. Ellers ville de køre en politisag mod os. De kom frem til, at vi måtte betale 15.000 kroner for at få lov til at hente vores tasker og pas. Men så skulle vi også forlade hotellet med det samme. Det virkede bare korrupt,« siger Cathrine Bille.

Cathrines mand, Morten, efter de har måttet haste ud af hotellet. Vis mere Cathrines mand, Morten, efter de har måttet haste ud af hotellet.

Og herfra gik det stærkt.

Familien smed deres ejendele i tasker og blev efterfølgende eskorteret ud af hotellet, hvor der holdt taxier, som kørte dem fra hotellet til lufthavnen.

De havde onsdag stadig nogle dage tilbage i Tyrkiet, før de skulle flyve. Men i lufthavnen fandt de ud af, at de ikke er garanteret en plads i flyet hjem på søndag, som de ellers først havde billetter til.

Det skyldtes ifølge Cathrine Bille, at flere har fået rykket deres billetter, fordi flyene er fyldt op på grund af kaosset hos rejseselskabet.

Ikke desto mindre stod familien og manglede overnatning i Tyrkiet for endnu et par dage. Og først klokken 23 kunne de sætte sig ned.

»Vi fandt et byhotel, som vi bor på nu. Men det var et helvede, og vi er meget frustreret over Detur for det her.«

»På det her tidspunkt havde børnene ikke spist siden klokken 12, og de var rigtig trætte. Det har bare været kæmpe kaos,« fortæller Cathrine Bille fra deres nye hotel i Tyrkiet.

B.T. har været i kontakt med det første hotel, familien boede på. Efter adskillelige forsøg, gik en hotelmedarbejder med til at tale.

»Hvis du giver mig fem minutter, så finder jeg ud af det, og så ringer jeg tilbage,« lød det fra en mandlig hotelarbejder, der dog aldrig vendte tilbage.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Detur, men på deres hjemmeside lyder det:

'Vi beklager de gener og problemer, dette kan forårsage for de rejsende, hvis ture nu ikke finder sted.'

'De rejsende, der er berørt af aflyste afgange, vil blive kontaktet af Deturs kundesupport i afrejserækkefølge baseret på den nærmeste afrejsedato først.'

Om Cathrine Bille og familien kan se frem til en kompensation, ved hun ikke. Første step er at komme hjem.

»Rejsegarantifonden kan ikke hjælpe os, og generelt føler vi os meget overladt til os selv. Vi ved ikke, om vi risikerer at få aflyst vores fly på søndag. Så vi leder efter alt, hvor vi enten kan komme til Billund, Aalborg, Hamburg eller Malmø.«

»Men vi er rigtig glade for, at vi er så mange af sted – også så vi kan skiftes til at tage os af børnene,« siger hun.