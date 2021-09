Han ejer Bestseller og store dele af Coolshop, Whiteaway, Skousen, Zalando og Stylepit. Han købte sig for nyligt ind i Matas. Og så ejer han mere jord i Storbritannien end dronning Elizabeth.

Men nu er der igen nyt fra Danmarks med afstand rigeste person Anders Holch Povlsen.

Sammen med Heartland-koncernen har han netop stiftet en ny fond under eget navn.

Det aarhusianske firma Heartland A/S blev stiftet for 16 år siden og er et holdingselskab, der repræsenterer Holch Povlsen, familiens interesser og deres familievirksomhed Bestseller.

Der er ikke kommet mange nye oplysninger ud om den nye fond, men i en mail til B.T. skriver adminsterende direktør i Heartland, Lise Kaae:

»Holch Povlsen Foundation er etableret med det formål at fremme bæredygtig udvikling med fokus på de 17 Verdensmål internationalt. Fonden er en almenvelgørende fond.«

I forvejen har Anders Holch Povlsen fonden Bestseller Foundation, der blev stiftet i 2015.

»Bestseller Foundation’s formål er at yde støtte til humanitære formål, især til bekæmpelse af fattigdom og begrænsning af den globale befolkningstilvækst,« oplyser Lise Kaae.

Med 53,2 milliarder kroner i anslået formue er Anders Holch Povlsen Danmarks rigeste.