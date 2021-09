Nyheden om anholdelsen af den formodede massekrænker i Trige er en lettelse for Kenneth Valentin Dupont

»Det er ikke til at få armene ned. Jeg er så glad for, at han er væk fra gaden.«

Sådan lyder det fra Kenneth Valentin Dupont, der er far til et af ofrene for Trige-mandens mange krænkelser.

Kenneth Valentin Duponts 15-årige var angiveligt det første offer, da hun blev befamlet af manden, da hun en mandag aften var ude at gå.

Faren er fortrøstningsfuld for, at det er den rette gerningsmand.

»Jeg håber på en fængselsdom, så han kan blive holdt væk fra gaden. Det er jo tydeligvis det forkerte sted for ham at være. Når han har gjort det otte gang, så kan han sikkert også finde på at gøre det igen.«

»Han skal lære, at det ikke i orden, det han har gjort. Man ødelægger de unge kvinders liv ved sådan nogle episoder,« siger Kenneth Valentin Dupont.

Kenneth Valentin Duponts datter er et af de i alt otte ofre for Trige-mandens krænkelser. Han fortæller, at det har haft tydelige konsekvenser for hans datter.

»Min datter føler sig ikke tryg endnu. Jeg håber, at hun nu kan genvinde selvtilliden til selv at gå ture i området.«

Kenneth Valentin Dupont mener, det er fornuftig, at manden selv har henvendt sig på politistationen.

Ifølge ham har man kunne mærke en lynchstemning i Trige.

Men det bør dog ikke være en formildende omstændigheder, at han selv har meldt sig, mener han.

»Han har nok tænkt, at han ikke kan slippe afsted med det her ovenpå alle de billeder politiet har offentliggjort«

»Det er kun fordi, at han har været presset, at han har meldt sig selv. Det er kujonagtigt. Han burde have meldt sig og undskyldt med det samme,« siger Kenneth Valentin Dupont.

Faren var selv med til at starte en Facebook-gruppe, hvor lokale kunne arrangere at samles i grupper for at holde vagt i området.

Den store opbakning fra hele Trige lokalsamfund rører Kenneth Valentin Dupont.

»Jeg er ovenud lykkelig for, at vi vil hinanden det bedste i Trige. Det er flot og enestående, at alle hjælper sådan til for at skabe tryghed«

Manden blev i dag ved Retten i Aarhus varetægtsfængslet i surrogat på psykiatrisk hospital. I retten kom det frem, at den formodede gerningsmand er diagnosticeret »lettere retarderet«.