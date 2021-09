Gennem de seneste uger har en krænker skabt utryghed i Trige ved Aarhus. Men noget kan tyde på, at det ikke sker mere.

Torsdag aften meldte en 20-årig mand sig selv til politiet. Han skal være den krænker, som flere har beskrevet fra området.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden fremstilles i grundslovsforhør fredag i Retten i Aarhus.

Manden mødte selv omkring kl 21.00 op på politistationen i Aarhus C. Her fortalte han ifølge politiet, at det var ham, der som var på de billeder, politiet har offentliggjort i sagen.

Den 20-årige mand blev straks anholdt og sigtet for otte forskellige forhold.

Opdateres …