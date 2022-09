Lyt til artiklen

Du kan stort set ikke åbne en international avis eller medie, uden at Danmark er på forsiden.

Selv USAs udenrigsminister, Antony Blinken, gik ud på et pressemøde – endda inden den danske regering – og råbte op om de gaslækager, som det er danske myndigheders »klare vurdering« skyldes bevidste handlinger.

»Det viser noget om, hvor skræmmende tæt på krigens epicenter, vi er i Danmark,« fortæller B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Men det viser også, hvor alvorligt man tager det, selvom det grundlæggende allermest er en form for symbolsk handling, fordi der ikke var meget gas i rørene,« siger han.

Satellitvirksomheden Planet Labs PBC har taget billeder fra rummet, hvor man kan se omfanget af lækagen. Foto: Planet Labs PBC. Vis mere Satellitvirksomheden Planet Labs PBC har taget billeder fra rummet, hvor man kan se omfanget af lækagen. Foto: Planet Labs PBC.

Han understreger, at alt i øjeblikket handler om at få os til at gætte, læse, blive bange eller få landene i Vesten til at skændes indbyrdes. Og samtidig mærker man, at amerikanerne skruer gevaldigt op for den hårde retorik.

»Det er jo det spil, som Putin formentlig inviterer til nu. 'Lad os gå helt tæt på hinanden og se, hvem der blinker først'. Det er jo super uhyggeligt.«

»Det er meget tydeligt, at vi er fanget midt i orkanens øje, og der er alt mulig grund til at være bekymret.«

Illeborg forklarer også, at det derfor ikke er usædvanligt, at USA melder sig på banen. For hvis amerikanerne føler, de har brug for det, eller de mener, det kan have en effekt, så er der ikke noget, der stopper dem.

»Det siger noget om, at det er storpolitik på allerhøjeste klinge. Der er ingen fine fornemmelser. Der venter man ikke på, at Mette Frederiksen går ud og siger noget – for det handler om verdensfreden.«

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har tirsdag aften talt i telefon med den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, om lækagerne i Østersøen.

»Vi vil dele vores observationer med amerikanerne, også om de videre skridt, vi tager sammen i Europa,« siger han og understreger, at der er fuld støtte fra amerikanerne til både Danmark, Europa og europæisk energisikkerhed.

De danske myndigheder slog fast på tirsdagens pressemøde, at der ikke er en øget militær trussel mod Danmark.

»Heller ikke en trussel mod Bornholm,« lød det fra Mette Frederiksen på pressemødet.

Men uanset hvad, bør angrebene give grund til bekymring, fortalte militærforsker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen tidligere til B.T.

Lækagerne er sket i internationalt farvand i det, der er Danmarks og Sveriges eksklusive økonomiske zoner. Den første lækage blev konstateret mandag, mens de andre to blev opdaget tirsdag.

»At se Danmark på forsiden af samtlige internationale aviser over hele verden i en sabotagehandling i forbindelse med en krig i Europa – hvem havde forestillet sig, at det ville være muligt? Men det er desværre der, vi står,« slår han fast.

