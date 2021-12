Sundhedsminister Magnus Heunicke er blevet hårdere ramt af coronavirus, end han havde håbet på.

Det oplyser han til B.T. fra sin seng på et hotelværelse i Bruxelles, hvor han siden tirsdag har været i isolation, efter han blev testet positiv for coronavirus.

»I starten håbede jeg på et meget mildt forløb. Men jeg må indrømme, at den virus ikke er så let at nedkæmpe for mit immunforsvar, så det har været nogle ret hårde dage på langs,« lyder det fra ministeren, der ligger i sin sygeseng.

Helt konkret har Magnus Heunicke mistet både sin smags- og lugtesans.

»Min smags- og lugtesans er forsvundet, men det er der jo mange, der har prøvet, og de kommer forhåbentlig igen,« siger han.

Hvordan er det at være smittet med coronavirus?

»Jeg fik en ret hård omgang, men nu er der heldigvis bedring. Det er en underlig følelse pludselig at have den virus, som jeg har arbejdet så hårdt på, at vi skulle bekæmpe,« siger Magnus Heunicke.

Gør du dig nogen særlige tanker om smitten, nu du er selvisoleret?

Foto: Privat

»Jeg har fået mange søde beskeder blandt andet fra politiske kolleger fra andre partier, som jeg var nevøs for, om jeg havde smittet i weekenden i forbindelse med forhandlinger. De er heldigvis alle testet negative nu,« siger han.

Har du et budskab til andre om, hvor vigtigt det er at medvirke til at holde smitten i befolkningen så lav som mulig?

»Jeg er lykkelig over at være vaccineret, så mit immunforsvar hurtigt kom i omdrejninger og nu er i gang med at bekæmpe virus,« siger han.

Magnus Heunicke forventer at være isoleret på hotellet nogle dage endnu, inden han vender hjem.

»Jeg glæder mig så meget til snart at komme hjem til Danmark og se min familie igen. Men der går nogle dage endnu, hvor jeg skal naturligvis skal følge reglerne,« siger ministeren.

Magnus Heunicke ved ikke, hvilken coronavariant han er smittet med, og laboratoriet i Belgien kan desværre ikke give svar på det.