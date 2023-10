Den tidligere Venstre-minister er mildest talt en lettet mand, efter Højesteret i dag er gået imod anklagemyndigheden med afgørelsen om, at straffesagen mod Claus Hjort Frederiksen kun skal køre for delvist lukkede døre i stedet for at være totalt lukket for offentligheden.

»Det er jo en stor lettelse, at to års mareridt er ved at være overstået. Det er glædeligt, at Højesteret har sat tingene på plads, for den her sag har jo vedrørt nogle væsentlige retssikkerhedsmæssige områder,« siger Claus Hjort Frederiksen til B.T.

Den tidligere forsvarsminister er tiltalt for under interviews med flere danske medier at have røbet statshemmeligheder om Danmarks spionsamarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA.

Både regeringen og efterretningstjenesterne har hele vejen igennem ment, at en omtale af kabelsamarbejdet kunne skade Danmarks sikkerhed.

Men ifølge Højesteret må man »anse eksistensen af kabelsamarbejdet for at være offentlig kendt.«

»Jeg er glad for, at Højesteret så klart har sagt, at omtalen af det her kabelsamarbejde ikke er en hemmelighed. Det siger de direkte. For det har været almindeligt kendt, og det har jo hele tiden været min påstand. Og jeg utrolig glad for, at de ting nu er præciseret.«

Ifølge Claus Hjort Frederiksen må der sidde nogle i regeringen med gevaldigt røde ører efter dagens afgørelse.

»Regeringen må jo nu sætte sig ned og komme med nogle alvorlige overvejelser omkring den her sag, og jeg forventer også, at justitsministeren nu træffer en afgørelse om lægge sagen ned,« siger han og fortsætter:

»Det må have givet nogle væsentlige tømmermænd hos regeringen at læse højt, hvad Højesterets kendelse er.«

Den tidligere Venstre-minister blev den 20. december sigtet for at have røbet statshemmeligheder.

Tiden efter har bestemt ikke været let, fortæller han.

»Ingen kan rigtig gøre sig klar over, hvad det vil sige at være sigtet for landsskadelig virksomhed. Det har virkelig været en hård belastning, og derfor er jeg en lettet mand i dag,« siger Claus Hjort Frederiksen.