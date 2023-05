Cirkus Arena er blevet taget i en ulækker brøler – for andet år i træk.

Nu er kommune ved at have fået nok.

Cirkus Arena er netop rykket til Fjordmarken i Aalborg, men præcis som det skete sidste år, er cirkusset blevet taget i at lukke spildevand direkte ud i naturen. Det skriver Nordjyske.

Christian Berdino, der er presseansvarlig hos Cirkus Arena, kan overfor Nordjyske ikke forklare, hvorfor cirkusset igen leder spildevand ud i naturen, men lover, at der bliver bragt orden på sagerne.

Han ved ikke, hvad det er for noget vand, som cirkussets beboelsesvogne har ledt ud på græsset på Fjordmarken, men han forsikrer, at det ikke kommer fra toiletterne.

»Vi havde da en forventning om, at sagen ikke gentog sig i år, efter de fik en venlig påmindelse sidste år, men mon ikke Cirkus Arena er blevet så kloge, at når de gæster os næste gang, så opfører de sig helt eksemplarisk?« siger stadsgartner i Aalborg Kommune, Kirsten Lund Andersen, til Nordjyske.

Hun tilføjer, at det i modsat fald kan være, at Cirkus Arena skulle finde et andet sted at være, når det kommer forbi Aalborg.

Da cirkusset sidste år blev taget i samme misere, forklarede direktør Benny Berdino, at der var tale om en menneskelig fejl.

»Der er tale om en ung pige, som har lagt røret ud i naturen. Hun vidste jo ikke bedre. Hun ved jo ikke, hvordan man løfter sådan et kloakdæksel,« sagde han til B.T.