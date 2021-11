December er ofte lig med julefrokoster og rigeligt med våde varer.

Ind imellem ender julefrokosterne desværre lidt for vådt med en tur i vandet med potentielt katastrofale følger.

Det måtte Christinna og Melanie sande, da de for knap to år siden kunne redde en på det tidspunkt 21-årig mand op af den isende kolde Limfjord. Han var faldet i vandet efter en bytur.

Dengang satte det sine spor i de to unge piger, som tilfældigvis var ude at gå en tur ved havnen i Nørresundby efter en vinaften.

»Vi har tænkt meget over, hvad der var sket, hvis vi ikke var gået den tur. Eller hvis vi bare var kommet 10 minutter senere. Politiet fortalte os, at det havde været et spørgsmål om, at han skulle have ligget i vandet få minutter mere, så var han gået i krampe. Det var godt nok et held,« fortalte Christinna til B.T.

I Aalborg er der nemlig ikke langt fra den populære festgade Jomfru Ane Gade og ned til havnen.

»Det er jo helt vanvittigt. Der er virkelig mange, der falder i vandet – også mange, man ikke hører om i medierne. Aalborg er et af de eneste steder, hvor havnen ligger så tæt på bylivet,« lød det dengang fra de to unge piger til B.T., hvor de tilføjede, at de ikke selv turde gå hjem fra byen langs havnen i Aalborg.

Nu er Port of Aalborg ude med en række gode råd på deres Facebook, som skal forebygge ulykker i fjorden og dermed være med til at sikre, at aalborgenserne kommer trygt hjem efter en bytur.

De gode råd fra Port of Aalborg lyder:

Gå ikke alene ned til Limfjorden

Hold øje med hinanden

Hold god afstand til kajkanten

Bonustip : Tis på toiletterne i stedet for i Limfjorden

: Tis på toiletterne i stedet for i Limfjorden Er uheldet ude, så svøm hurtigst muligt hen til den nærmeste redningsstige (de er oplyste i midtbyen)

De seneste år er der også blevet sat orange stiger op ved havnen samt termiske kameraer, som alle skal være med til at give mere tryghed, når man færdes ved Limfjorden.