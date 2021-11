Pernille Holbøll stopper som chefredaktør på Ekstra Bladet.

Hun har fået nyt job og har derfor valgt at sige op på avisen, skriver JP/Politikens Hus i en pressemeddelelse.

I øjeblikket er Holbøll på barsel, men hun vender altså ikke tilbage til avisen igen.

Fremover skal hun være Senior Director i virksomheden Better Collective.

»Det har været en fantastisk tid for mig på Ekstra Bladet, de seneste år som en del af den øverste ledelse. Jeg er stolt af de journalistiske resultater, jeg som chefredaktør - og i en periode som konstitueret ansvarshavende - sammen med Kristoffer Eriksen og hele Ekstra Bladet opnåede,« siger hun i pressemeddelelsen.

Pernille Holbøll udgjorde sammen med Kristoffer Eriksen den øverste ledelse af Ekstra Bladet under Poul Madsen.

Ingen af de to er længere på avisen, og hendes afgang markerer derfor et endeligt punktum for Poul Madsens ledelse.

I sommer overtog Henrik Qvortrup chefstolen, og i efteråret blev Knud Brix præsenteret som journalistisk chefredaktør.

»Nu er der en ny ansvarshavende chefredaktør og en ny strategi, og den skal de have lov til at arbejde med i fred. Jeg glæder mig til at prøve noget andet, men kommer til at savne de utroligt dygtige og fantastiske medarbejdere på Ekstra Bladet,« siger Pernille Holbøll.