'En cabriolet i indkørslen. En speedbåd i havnen. En spontan tur til Jordan og et køleskab fyldt med dyr champagne.'

Sådan er Søren Fibigers liv tidligere blevet beskrevet. Men i dag har han flere konkurser, skandaler og økonomiske problemer bag sig. Han skylder nu efter sigende svimlende 21 millioner kroner væk.

Det skriver Finans, der har fået aktindsigt i den seneste redegørelse fra iværksætterens personlige konkurs.

Søren Fibiger tog Danmark med storm, da han som 19-årig iværksætter under navnet Søren Bælum startede sin champagneforretning Deluxelife.dk, der lovede dyrebar drikkelse, men i stedet solgte billig champagne.

Efterfølgende kom den virtuelle tøjbutik Styled.dk på banen, som hurtigt endte i problemer på grund af ulovlig markedsføring, salg af kopivarer, og fordi nogle kunder aldrig modtog deres varer.

Derfor blev virksomheden både efterforsket af politiet og Forbrugerombudsmanden.

Og for at det ikke skulle være nok, gik firmaet The Trade Company også konkurs tidligere på året.

Der ligger derfor mange slukkede drømme og lukkede virksomheder bag Søren Fibiger, der i stedet kan se ind i en fremtid med gæld.

Det er Gældsstyrelsen, der har erklæret den tidligere iværksætter for personlig konkurs, hvor der ifølge Finans står skrevet i redegørelsen, at han har aktiver for samlet 339.456 kroner.

Det beløb indebærer også en ATV og en Audi A6 og en Ford Mustang.

Det er på trods af, at han kort forinden den personlige konkursbegæring nåede at sælge sine to biler til sin samlever og sin bror, og derfor ikke stod som ejer af dem.

Det mener kurator Boris Frederiksen dog ikke kan holde, derfor skal de, ifølge ham, leveres tilbage.