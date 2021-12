Det kom som »lyn fra en klar himmel« torsdag aften, da Camilla Jeppesen pludselig blev ramt af en tornado af symptomer.

Næsen løb i vand, halsen begyndte at gøre ondt, og følelsen af sygdom overtog kroppen fra det ene sekund til det andet.

Men da hun endelig faldt i søvn og vågnede fredag morgen, var følelsen i kroppen bedre, så det var kun for en sikkerheds skyld, at hun tog den hjemmetest til corona, der lå på bordet.

Og det var en god idé.

Efter minutiøst at have gennemgået testvejledningen og herefter ventet på svar sad Camilla med et positivt svar.

Men det var ikke udsigten til mødet med coronavirussen, der gjorde mest ondt.

Det var udsigten til at miste julen med den store familie.

»Klappen gik helt ned, da det gik op for mig. Jeg blev ked af det, for jeg har kun min datter hvert andet år, og i år var det mit. Og så glædede jeg mig bare helt vildt til at se den store familie,« fortæller Camilla Jeppesen, der dagen efter fik en positiv pcr-test.

Camilla er nemlig én ud af tusindvis af danskere, der de seneste par dage gennem en positiv coronatest har kunnet konstatere, at de bliver nødt til at isolere sig juleaften.

Og tallet kommer blot til at stige de kommende dage.

Camilla bor med sin datter på 11 år, og hun er endnu ikke testet positiv, selvom hun er sammen med sin smittede mor.

Skulle det dog ske, at datteren bliver testet positiv, kan de to se frem til syv dage yderligere i isolation.

Reglerne er skruet sådan sammen, at du 48 timer efter endte symptomer kan bryde isolationen, men Camilla har allerede opgivet juleaften.

»Jeg var meget syg i weekenden, men det er blevet bedre nu. Jeg har dog stadig symptomer, og selvom de forsvinder i morgen eller onsdag, så tør jeg ikke risikere at smitte min familie, fordi jeg gerne vil til juleaften,« siger hun.

Camilla har ligget på langs de seneste dage og har ifølge eget udsagn set »nærmest hver en julefilm, der findes«.

Virussen har sat sig på lungerne, og det er praktisk talt umuligt for hende at lave to ting på samme tidspunkt, uden hun får akut vejrtrækningsbesvær.

»Jeg kan ikke lave aftensmad og tale med min datter samtidig. Det er umuligt, og det føles, som om der sidder nogen på min brystkasse,« fortæller Camilla.

Og hvad angår datteren, er det ikke sjovt med en aflyst jul.

Som de fleste børn elsker hun jul og gaver, så der blev grædt ud, da den 11-årige pige i fredags fik at vide, at hun skulle holde jul alene med sin mor.

Men på mange måder – bortset fra antallet af mennesker – bliver julen som normalt. Det sørger mor nemlig for.

»Der skal ikke mangle noget, så jeg laver den helt store julemiddag, og mon ikke vi kommer på Facetime med resten af familien,« siger Camilla og fortsætter:

»Gaverne venter vi med at udveksle til efter jul, men min datter skal nok få gaver alligevel.«

Den seneste uge har der været omkring 8.000 til 10.000 smittede pr. dag, og da man i gennemsnit er isoleret omkring syv til ti dage, vil tallet nærme sig de 100.000.

Derudover skal nærkontakter også isolere sig, indtil man har en test på fjerde- og sjettedagen, så her vil mange danskere også ende med at være isoleret.