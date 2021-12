Det hele begyndte den sommerdag i 2013, hvor Lone Overgaard og Knud Hansen inviterede familie, venner og bekendte til et såkaldt overraskelsesbryllup.

På gavebordet vakte den allerførste gave, som den nye ægtepar åbnede, nemlig en vis undren.

For hvem var 'Doris og Svend', der havde pakket et lerfad ind og givet det til Lone og Knud?

»Vi kiggede på hinanden og spurgte: 'Kender du nogen med de navne?' Men svaret var nej, så vi tænkte måske, at det var nogle, der ville komme og underholde senere på aftenen,« fortæller Lone Overgaard, der i første omgang fortalte sin historie til TV Midtvest.

Her ser man det lerfad, som Lone og Knud fik til deres bryllup. Foto: Privatfoto Vis mere Her ser man det lerfad, som Lone og Knud fik til deres bryllup. Foto: Privatfoto

Doris og Svend dukkede aldrig op, og i den kommende tid spekulerede Lone i ny og næ over, hvem der stod bag gaven til brylluppet.

Sjældnere og sjældnere tænkte Lone på det ukendte 'vennepar', men efter et år kom der så et bryllupskort ind i postkassen.

Kortet var underskrevet af Doris og Svend, og sådan er det blevet ved hvert år.

»I begyndelsen var det bryllupskort, men så udviklede det sig til julekort, og sådan et har vi også senest fået i år, hvor kortet så er skrevet af Doris og Svends barnebarn Patricia,« fortæller Lone.

Brevet fra Doris og Svend i år Vis mere Brevet fra Doris og Svend i år

Hvert eneste år lægger Lone et nyt julekort op, og hver eneste gang varierer det en smule.

»Der er to kort, hvor det er den samme underskrift, men ellers er det forskellige 'skrifttyper', hvis man kan sige det sådan. Og en enkelt gang var det sågar underskrevet Dorit og ikke Doris,« griner Lone.

Og der er en grund til, at hun trækker på smilebåndet.

Hun er nemlig overbevist om, at det er nogen fra deres omgangskreds, der »tager pis på dem«.

Lone og Knud, der har et ukendt vennepar, som år efter år ønsker dem glædelig jul Foto: Privatfoto Vis mere Lone og Knud, der har et ukendt vennepar, som år efter år ønsker dem glædelig jul Foto: Privatfoto

»Vi er overbeviste om, at der er nogen, der laver sjov med os, og det er da også ekstremt komisk. Man har kørt den langt ud, og denne gang er de så en tur på plejehjem,« siger hun.

Et enkelt år lagde Lone julekortet op på sin Facebook-side og inviterede mystiske Doris og Svend forbi til rejemadder og lidt mundret i deres hjem i jyske Karup.

Lone og Knud var nervøse for, at hele deres vennekreds mødte samlet op og afslørede, at det var dem, der havde kørt et årelang joke så langt ud.

Men ingen ankom den aften, og derfor er det i dag stadig et mysterium, hvem Doris og Svend er.

Er det dig, kære læser, der står bag Doris og Svend, men ønsker du ikke, at Lone og Knud skal finde ud af det? Så vil B.T. gerne tale med dig/jer og lave en artikel, hvor vi fortsat holder det hemmeligt, men samtidig løfter lidt af sløret for jeres foretagende.