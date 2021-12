Julen er for mange lig med julekalender. En daglig godte, man kan hygge sig med i den ellers så mørke tid - og her skal vores lodne venner da ikke snydes.

Derfor var det også med stort velbehag, at Camilla Jennifer Andersens hund, chihuahuaen Avalon, havde guffet godbidder fra en hundejulekalender i sig i decembers første dage.

Men 11 dage inde var der noget, som ændrede sig. Pludseligt lod Avalon en del af godterne ligge.

»Jeg undrede mig og fik undersøgt det nærmere. Her fandt jeg en skrue i det sidste stykke ben,« fortæller Camilla Jennifer Andersen, der stod forfærdet tilbage efter opdagelsen.

Det var denne skrue, der gemte sig i Avalons julekaldenderlåge.

»Jeg blev virkelig rasende med det samme og forstod ikke helt, hvordan det kunne ske. Heldigvis har jeg en klog hund, der med det samme afviste metallet og gik fra det.«

Hun er ikke i tvivl om, at der var sket noget alvorligt med Avalon, hvis hun havde slugt skruen.

I kølvandet på det uhyggelige fund besluttede Camilla Jennifer Andersen sig for at advare andre hundeejere. Det gjorde hun i et opslag i en Facebook-gruppe.

Mere end 200 har kommenteret opslaget, og flere, der havde samme kalender til deres hund, har fundet fremmedlegemer gemt i godbidderne.

Skruer, snor, plastik- og elastikstykker går igen.

Da Camilla Jennifer Andersen modtog julekalender i gave, anede hun ikke, hvor den var købt og kunne derfor ikke række ud til distributøren. Det var der heldigvis andre, som kunne.

»Vi har kendskab til tre klager på den her hundejulekalender,« fortæller Nikolas Kühn Hove. der er beredskabschef ved Fødevarestyrelsen.

Det resulterede i, at julekalenderen, der har været solgt i Harald Nyborg, er blevet kaldt tilbage. Det har virksomheden selv gjort opmærksom på på Facebook.

Noget, der glæder Camilla Jennifer Andersen.

Camilla Jennifer Andersen med chihuahuaen Avalon.

»Jeg er glad for, at de har taget det alvorligt, men jeg forstår stadig ikke, hvordan der ikke kan være nogen procedure for at sikre, at produktet er okay at sælge,« fortæller hun.

Hun glædes dog ved, at hendes opslag har været behjælpelig for mange andre, hvis hunde kunne være kommet slemt til skade af de obskure ting, der gemte sig i kødbenene.

»Det er selvfølgelig virkelig skuffende, at det ikke bare var en enkelt episode med en kiks i produktionen, men jeg er virkelig glad for at folk har set mit opslag, så de kunne 'redde' deres hunde.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Harald Nyborg.

Den tilbagekaldte julekalender har batch-nummer 399582 og holdbarhedsdato frem til 30-5-2023.