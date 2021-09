Når trangen til at sætte tænderne i en friturestegt doughnut melder sig, er det træls at blive mødt af en sur smiley.

Det er tilfældet lige nu hos Café Donuts i Odense.

Cafeen, der har til huse i Albanigade i midtbyen, har for anden gang i år modtaget en sur smiley i forbindelse med et kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen.

Byggestøv samt madrester på gulvene og i hjørnerne af butikken er én af de ting, som Fødevarestyrelsen slår ned på i deres rapport.

Ved et tidligere besøg har styrelsen ellers påpeget, at der opbevares mad, emballage og køkkenredskaber i et rum, der ikke kan gøres ordentligt rent. Der er derfor risiko for krydskontaminering, lyder det i rapporten.

Men selvom det altså er påpeget ved tidligere kontrolbesøg har Café Donuts ikke fået rettet op på problemerne, og derfor modtager de altså endnu en sur smiley samt en bøde på 5000 kroner.

Problemet i cafeen er blandt andet, at hylder og reoler i tilberedningslokalet er bygget op i råt træ, skriver Fødevarestyrelsen.

B.T. har forsøgt at kontakte ejerne af Café Donuts for en kommentar. Det er ikke lykkedes.