'Heldets kiosk' har igen levet op til sit rygte.

Helt konkret er der tale om Nærbutikken i Ådalsparken i Esbjerg, som gennem årene har vist sig at være et godt sted at indlevere sine spillekuponer, skriver jv.dk.

Der har blandt andet været lottogevinster på 3,4 og 1,7 millioner kroner til heldige esbjergensere.

Og for år tilbage vandt en heldig mand 1,1 millioner kroner i spillet Keno.

Det er disse præmier, der gennem tiden har betydet, at den har fået tilnavnet »heldets kiosk«.

Og denne weekend har en spiller igen kunnet juble.

I en pressemeddelelse skriver Danske Spil, at en kupon købt i Nærbutikken har vundet på den såkaldte millionærgaranti.

Det vil sige, at personen får præcis en million ind på kontoen, efter at have indløst sin kupon i Nærbutikken.

Også en spiller i Næstved har vundet en million.

Men intet overgår en person fra Randers, der har vundet svimlende 19 millioner kroner.

Og det skete ved at købe en lottokupon i en Sparbutik.

»Med sådan en gevinst kan man udleve mange af sine drømme og gøre dagligdagen en del sjovere. Der skal lyde et kæmpe stort tillykke herfra,« siger Pernille Mehl, direktør i Danske Lotteri Spil.