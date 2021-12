‘Finn Tugwell, hvor er du? Hvor er du?’

Den tidligere bordtennisstjerne Finn Tugwell blev kult i 2004, da bandet Sticky skrev en sang om ham, som blev hamrende populær på P3. Særligt da han i Athen i 2004 sammen med Michael Maze vandt Danmarks eneste OL-medalje i bordtennis nogensinde, fik sangen masser af spilletid, ligesom bandet overraskede ham med nummeret til DRs gallafest ‘Sport 2004’.

Men hvor er han nu, Finn Tugwell?

I dag er han 45 år, bor i København med sin kone og to børn og administrerer ejendomsselskabet CPH Homes A/S.

Finn Tugwell, der er fra Aarhus, har i næsten 20 år spillet på det danske seniorlandshold med hans første VM var i 1993 og hans sidste EM i 2012. Han har boet og spillet 10 år i Tyskland og fire år i Frankrig og efterfølgende i Roskilde.

Hele hans liv havde drejet sig om den lille hvide bold og det grønne bord, så han havde også svært ved at forestille sig, at han nogensinde skulle lave andet. I årene efter landsholdet trænede han nogle børn i bordtennis i Roskilde, og herigennem blev han venner med en af drengenes fædre, John Nielsen, der ejer et stort kødfirma.

»Det var tilfældighedernes spil. Men jeg har egentlig altid syntes, ejendomshandel var interessant, selvom jeg ikke er uddannet indenfor det. Og ja, som kom jeg til at tale med John Nielsen om det, og vi startede et fælles ejendomsselskab i 2015,« siger Finn Tugwell.

I dag ejer selskabet omkring 100 lejligheder i København, og Finn Tugwell står for administrationen fra sit hjemmekontor på Amager.

Han spiller stadig bordtennis i sin gamle klub i Roskilde en gang om ugen, og han nyder at se gode kampe i fjernsynet.

»Bordtennis kan bare fremkalde en helt speciel følelse i kroppen, og sporten har givet mig så mange gode oplevelser og kontakter gennem årene. Så jeg føler stadig, bordtennis karakteriserer mig mere end mit nuværende job som ejendomsadministrator,« siger han.

I 2009 fik Finn Tugwell 40 dages betinget fængsel for dokumentfalsk ved byretten i København, fordi han havde haft en handicapskilt til parkering, som han havde fundet på gaden, liggende i sin forrude i bilen.

Sagen fik en hel del omtale i medierne, og Finn Tugwell er træt af, at ‘der blev kogt så meget suppe på den sag’.

»For jeg vil selvfølgelig meget hellere huskes for at have vundet medaljer til Danmark.«

Dommen fik dog ikke andre konsekvenser for ham, end at han havde en plet på straffeattesten i tre år. Og så at hans kammerater den dag i dag stadig kan finde på at drille ham med det. Ligesom han heller ikke kan slippe for at høre sangen ‘Finn Tugwell - hvor er du’ på anlægget, når han inviterer vennerne til fest.

