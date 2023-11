Udenrigsministeriet bekræfter tirsdag morgen over for Ritzau, at 13 danskere på den danske evakueringsliste er blevet godkendt til at forlade Gaza.

Heriblandt de to danske børn Layal Hammouda og Mohammad Hammouda, der ifølge B.T.s oplysninger blev kidnappet af deres far for 10 år siden.

Det bekræfter familien overfor B.T.

Men selvom børnene er kommet på den vigtige udrejseliste, så er det ikke ensbetydende med, at de nu kommer hjem.

Udenrigsministeriet kan, ifølge familien, nemlig ikke komme i kontakt med børnenes far i Gaza.

Ifølge familien har Udenrigsministeriet forsøgt at kontakte børnenes far over mail, og der er udsigt til, at det kan blive et kapløb mod tiden, fordi det er blevet varslet, at der fra torsdag ikke vil være internet i Gaza.

Layla og Mohammad var to og tre år, da blev taget fra deres mor. Det er 10 år siden, at de sidst så deres mor. Foto: Privatfoto Vis mere Layla og Mohammad var to og tre år, da blev taget fra deres mor. Det er 10 år siden, at de sidst så deres mor. Foto: Privatfoto

B.T. har tidligere talt med Dina Ali El-Nazzal, der er mor til Layal Hammouda og Mohammad Hammouda, og hun fortæller, at hun ikke har set sine børn, siden hendes eksmand kidnappede dem til Gaza for 10 år siden.

Ifølge Dina befinder børnene sig i Khan Yunis i den sydlige del af Gazastriben.

»Jeg venter stadig på dem her. Og jeg er i live, hvis nu deres far har sagt, at de ikke har nogen. De er jo store børn, og de spørger sikkert efter mig. Jeg savner dem. Og de skal tilbage. Og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at få dem tilbage. Og de skal nok få et kram igen. Jeg har også stadig kontakt til deres venner, der savner dem og spørger ind til dem.«

PET på særlig mission i Egypten

Ifølge B.T.s oplysninger er Politiets Efterretningstjeneste taget til den egyptiske hovedstad Cairo for at debriefe og undersøge, hvem de danske statsborgere, der gerne vil hjem til Danmark, er.

PET har til B.T. bekræftet, »at PET vil være til stede i området for at bistå den danske myndighedsindsats.«

Det er ifølge tidligere chefanalytiker ved Forsvarets Efterretningstjeneste Jacob Kaarsbo opsigtsvækkende, at PET bekræfter deres tilstedeværelse.

»Jeg er ikke bekendt med, at PET har bekræftet sådan noget før. Det plejer de ikke at gøre. Det er da opsigtsvækkende. Selvfølgelig holder man som sikkerhedsmyndighed øje med, hvem de danskere er, hvad de har lavet, og om de har en anden dagsorden,« siger Jacob Kaarsbo til B.T.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Udenrigsministeriet.