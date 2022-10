Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Miljøminister Lea Wermelin (S) er 71 gange fløjet til eller fra Bornholm på skatteborgernes regning, selv om hun kun bruger sit hus på klippeøen som en sekundær bolig, dvs. en form for fritidshus.

Det er en aktindsigt fra Miljøministeriet, der viser, at ministeren har taget 71 enkeltture med fly til og fra Bornholm fra juli 2019 og til august 2022.

Kun otte gange har der været konkrete politiske arrangementer, som ministeren skulle til på Bornholm. Resten af turene har ifølge ministeriets opgørelse ikke haft andet formål end transport.

Ifølge to eksperter har hun dermed uberettiget fået betalt transporten af staten.

Miljøminister Lea Wermelin har ikke overholdt folkeregisterloven. Foto: Emil Helms Vis mere Miljøminister Lea Wermelin har ikke overholdt folkeregisterloven. Foto: Emil Helms

En tredje ekspert vurderer, at det er en gråzone, men at hun agerer inden for reglerne. Lea Wermelins ministerium afviser, at reglerne er brudt.

Eksperternes vurdering kommer, efter at B.T. onsdag kunne fortælle, at Lea Wermelin ifølge eksperter har brudt loven ved at have folkeregisteradresse på Bornholm, selvom hun bor i København med mand og børn.

Hun har nemlig ikke overholdt CPR-lovens krav om, at man skal være cirka 180 dage på sin primære bopæl.

I de tre år, Lea Wermelin har været minister, har hun kun været på øen cirka 100 dage om året. Det har typisk været i ferier, weekender og under coronanedlukningen i 2020.

Nu sår to eksperter så tvivl om, hvorvidt det er skatteborgerne, der skal betale ministerens transport til et hus, som kun på papiret er ministerens bopæl, men som i praksis bruges som et sommerhus.

Reglerne på området fremgår af en vejledning fra Statsministeriet fra 2019. Her er det konkret specificeret, at en minister godt må bruge sin ministerbil til et sommerhus.

Men når det handler om ‘øvrig transport’ – herunder fly og færge – så står der, at ministeren blot har krav på at blive transporteret til sin bopæl.

»Min umiddelbare vurdering er, at når der står bopæl i reglerne i 'øvrig transport', så må det forstås som de krav, der følger af CPR-reglerne. Altså, at det skal være ministerens primære bopæl. Det betyder, at man inden for de gældende regler ikke kan få betalt transport til og fra en bolig, hvor man ikke har fast bopæl, medmindre det er i ministerbilen,« siger lektor Jøren Ullits fra Syddansk Universitet.

Professor ved Roskilde Universitet Bent Greve siger:

»Når der er tale om transport til en bolig, som ikke er en primær bolig, så er vi i en gråzone. Min vurdering er dog, at ministeren ikke skal have dækket udgifterne«.

Lea Wermelin bor med sin mand og børn i en lejlighed på Nørrebro i København. Her går børnene også i skole. I 2015 flyttede Lea Wermelin sin folkeregisteradresse til Bornholm i et nykøbt helårshus i Sandvig på Bornholm, som hun ejer sammen med sin mand.

Lea Wermelins hus i Sandvig, Bornholm. Foto: Amanda Mortensen Vis mere Lea Wermelins hus i Sandvig, Bornholm. Foto: Amanda Mortensen

Bornholm er kendt som en lukrativ valgkreds for socialdemokrater, og Lea Wermelin har ikke lagt skjul på, at hun flyttede til øen for at være til stede i sin valgkreds. Før hun flyttede til øen, var der blandt andet kritik af, at hun var for meget ‘københavner’.

Det har efterfølgende vist sig umuligt for Lea Wermelin at bo permanent i sit hus samtidig med, at hun arbejder i København og resten af familien har deres liv i hovedstaden.

Onsdag erkendte ministeren, at hun i sin ministertid ikke har været på Bornholm i 180 dage om året. Alligevel er hun af den opfattelse, at hun ikke har brudt reglerne, fordi hun mener, at reglerne ikke kun omhandler antallet af overnatninger.

Hun afviser også at have brudt reglerne i forhold til at lade ministeriet betale flyturene:

»For det første har ministeriet vurderet, at det er inden for reglerne. Det vil sige, at det gælder for mig lige som for alle andre ministre. For det andet er jeg bornholmer, og jeg har også haft den opfattelse, at jeg har overholdt reglerne for bopælspligt,« siger Lea Wermelin.

Også Miljøministeriet fastholder, at ministeren har fulgt reglerne:

»Det er vurderingen, at der ifølge vejledningen også kan være tale om, at ministeren som led i transporten til og fra arbejde mv. af praktiske grunde anvender andre transportmidler end ministerbilen (for eksempel fly eller tog). Her vurderes det, at det – ligesom, det er tilfældet for transport med ministerbilen – er underordnet, om der er tale om ministerens faste bopæl, sommerhus eller lignende«.

Statsministeriet har samme udlægning i et svar til B.T.

Sådan gjorde vi B.T. har fået aktindsigt i miljøminister Lea Wermelins transport mellem København og Bornholm med fly og færge i indeværende valgperiode fra 1. juli 2019 til 5. august 2022. En periode på lige over tre år.

På den baggrund har vi kunnet tælle antallet af dage, hun har været på Bornholm: Cirka 300 dage. Enkelte ferieperioder samt en længere periode på øen ifm. coronanedlukning, som ministeren efterfølgende har redegjort for, indgår også i de 300 dage. For at overholde CPR-loven skulle hun have været cirka 540 dage på øen.

Transporten er betalt af ministeriet og er fordelt på 71 flyture og 83 færgeture. Kun otte gange har der været tale om et egentligt formål som eksempelvis partiarrangementer.

Den konklusion hælder rektor og forvalningsekspert ved Folkeuniversitet Bente Hagelund også til, omend hun hæfter sig ved, at 'reglerne ikke er krystalklare'.

»Problemet i sagen her er, at ministeren tilsyneladende ikke overholder reglerne om bopælspligt på sin faste adresse. Det er i strid med loven. Hvis hun havde fast bopæl på Bornholm, var der uden tvivl intet problem i, at hun tager fly og færge på ministeriets regning,« siger Bente Hagelund.

»Nu kræver det, at der skal tolkes på reglerne. Jeg hælder dog til, at bopælsbegrebet skal fortolkes bredt, og det betyder, at ministeriet godt må betale for ministerens fly- og færgetransport til Bornholm, også selvom hendes hus på øen er at betragte som et sommerhus. Jeg erkender dog, at reglerne ikke er krystalklare,« siger hun.

B.T. har den 23. september 2022 spurgt ministeriet ind til, hvad turene har kostet. Svaret er stadig i proces.

Lea Wermelin har nu på eget initiativ bedt Bornholms regionskommune om at vurdere, om bopælspligten er overholdt.