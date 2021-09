Et populært bryghus i København er rigtigt kommet i gavehumør. De vil nemlig dele flere tusinde øl ud helt gratis.

Så bor du på Nørrebro og skal holde et arrangement, skal du måske læse med her. Det er nemlig Nørrebro Bryghus, der deler ud for at fejre lokalmiljøet i uge 37.

»Det er vigtigt for os, at være en aktiv del af lokalmiljøet, hvor vi har befundet os siden vores spæde start i 2003. Vi er helt tosset med Nørrebro og alt dens kultur og liv, som du finder her. Nørrebro er for alle, uanset hvem man er, og vi elsker alt det som vores bydel giver os gennem mennesker såvel som foreninger og virksomheder,« siger administrerende direktør hos Nørrebro Bryghus, Martin Thomsen, til KøbenhavnLIV.

Helt præcist vil bryghuset dele 2200 gratis øl ud, og som den skarpe læser måske bemærker, så er det antallet samme postnummer som netop Nørrebro.

Vil du gerne have en del af øllene, så kan du gå ind på Nørrebro Bryghus mellem den 1. og 15. september og ansøge om en donation.

Så vil bryghuset læse ansøgningerne igennem og udvælge vinderne.

Et lille fif til en ansøgning er, at Nørrebro Bryghus som sagt donerer øllene for at fejre lokalmiljøet og et område af København, som de elsker. Derfor skal Nørrebro være et tydeligt tema arrangementet.

Derudover er der krav til at selskabet er fyldt 18 år, at man oplyser et cirka antal op, hvor mange der deltager og ikke mindst, og man selv er i stand til at afhente øllene på Ryesgade 3.