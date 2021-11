Ekstraordinært mange aarhusianere har siden 5. oktober været forbi det lokale bibliotek for at brevstemme.

Indtil i fredags d. 12 november var det nemlig muligt at tage forskud på valgdagen og sætte kryds til kommunal- og regionalvalget. Et tilbud som tusindvis har benyttet sig af.

De foreløbige optællinger af brevstemmerne i Aarhus Kommune viser, at omkring 22.000 aarhusianere har brevstemt. Det oplyser valgchef i Aarhus Kommune, Lene Hartig Danielsen, til B.T.

Ved kommunalvalget i 2017 blev der afgivet 10.861 brevstemmer i Aarhus Kommune. Dermed er der sket mere end en fordobling.

Det hænger muligvis sammen med, at kommunen i sidste uge opfordrede alle vælgerne til at brevstemme for at undgå smittespredning med covid-19.

»Der er stor opmærksomhed på at undgå smittespredning på valgdagen 16. november, men set i lyset af smitteudviklingen i samfundet har Magistraten i Aarhus i dag valgt at opfordre de aarhusianske vælgere til at brevstemme for at øge trygheden,« skrev kommunen i en pressemeddelelse 8. november.

For dem, der ikke har brevstemt, er der dog gjort en masse smitteforebyggende tiltag på valgstederne for at gøre valgdagen så sikker som mulig.

Du kan blandt andet vælge at medbringe dit eget skriveredskab, når det vigtige kryds skal sættes, ligesom du kan få udleveret et mundbind eller handsker ved ankomst til dit valgsted, hvis du ønsker det. Der vil også blive holdt god afstand.

Hvis du er gangbesværet eller på grund af sygdom har behov for det, vil det også være muligt at afgive sin stemme udenfor valgstedet. Det kan eksempelvis være i din egen bil. Det kalder man en vognstemme.

Skulle du være smittet med corona tirsdag, kan du alligevel afgive din stemme.

»Vi har et særligt sundhedsberedskab klar, der iført specielle poder-dragter. De vil sammen med valgsekretariatet kører rundt og kan tage en mobil valgboks med udenfor valgstederne. Her kan udlevere sprit, handsker og mundbind til vælgeren,« sagde Lene Hartig Danielsen søndag til B.T. og tilføjer:



»Samtidig har sundhedsmyndighederne oplyst, at der ikke er smitterisiko via berøring af stemmesedlen eller valgkort.«

Er man smittet med covid-19 i morgen 16. november på valgdagen, opfordres man til at ringe til Valgsekretariatet først på 41 85 77 84. De vil have et særligt sundhedsberedskab klar, så man forsvarligt kan modtage din stemme på valgstedet.

Valget afvikles på kommunens 47 valgsteder tirsdag 16. november.