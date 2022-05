Lyt til artiklen

Det har stået klart siden begyndelsen af marts, at Københavns kæmpe gadefest Distortion ville kollidere med stemmeafgivelsen om forsvarsforbeholdet på Københavns Rådhus på onsdag.

Alligevel er det blot to uger siden, at festivalen blev flyttet fra Rådhuspladsen, så de festende ikke skulle komme i karambolage med de borgere, der møder op for i ro og mag at gøre brug af deres demokratiske ret.

Det er alt for sent reageret, mener kulturordfører for Socialdemokratiet i København Jonas Bjørn Jensen.

»Forvaltningsmæssigt er der nogle alarmklokker, der burde have ringet,« siger han.

Jonas Bjørn Jensen har bedt kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (R) samt teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) om at redegøre for, hvorfor sammenfaldet af de to begivenheder først blev håndteret i 11. time.

»Vi har vidst i næsten to måneder, at der skulle være folkeafstemning, og så sker det først, to uger inden at Distortion skal finde sted, at man melder ud, at man vil flytte begivenheden. Vi vil gerne finde ud af, hvordan det kunne komme dertil,« siger Jonas Bjørn Jensen.

Det var 6. marts, statsministeren annoncerede, at folkeafstemningen ville finde sted 1. juni.

I København er rådhuset blandt kommunens største valgsteder.

Distortion skulle have været afviklet på Rådhuspladsen, men 16. maj meddelte kommunen, at festen flyttes til Vesterbros Passage – mere præcist mellem Tivoli og Axeltorv.

Flytningen fik Tivoli til at reagere:

»Vi kan forstå, at et forslag om omlægning af Distortion betyder, at begivenhederne kommer til at foregå umiddelbart ude foran Tivoli. Vi kan godt være bekymrede for oplevelsen for både Tivolis gæster, Distortion-deltagere og lokale københavnere,« lød det fra pressechef Torben Plank.

Jonas Bjørn Jensen forstår godt reaktionen fra Tivoli.

»Når vi holder de store events i byen, er det et kæmpe pres, man lægger på lokalområderne, og derfor er man nødt til at tænke på hver eneste lille detalje. Jo længere tid man har til at arbejde med det, jo bedre muligheder er der for, at man lykkes,« siger han og fortsætter:

»Der skal være styr på sikkerhed og adgangsveje samt praktiske ting som, hvilken retning scenerne skal vende. Bustrafikken skal måske omdirigeres, og naboer skal informeres.«

Ifølge socialdemokraten må Line Barfod og Mia Nyegaard sikre, at en lignende situation ikke kan opstå igen.

»De øverste ansvarlige for det her er borgmestrene. Det er deres ansvar, at der er nogle procedurer og systemer, som sikrer, at man kunne opdage det,« siger han og fortsætter:

»I det øjeblik, der er udskrevet en folkeafstemning, kigger man jo på, hvor der skal være afstemningssteder, og allerede der burde man have opdaget det,« siger Jonas Bjørn Jensen.

B.T. har foreholdt både Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen kritikken fra Jonas Bjørn Jensen.

Direktør i Kultur- og Fritidsforvaltningen Lars Laustrup beklager den sene flytning:

»Københavns Kommune og Distortion forsøgte i første omgang at finde en løsning, så Distortion fortsat kunne afvikles på Rådhuspladsen på valgdagen. Vi beklager, at sagen ikke blev afdækket noget før, så beslutningen om at flytte Distortion muligvis kunne være blevet truffet tidligere,« siger han.