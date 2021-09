Elektriske lastbiler er fremtiden i midtbyen i Aarhus.

I hvert fald hvis borgmester Jacob Bundsgaard (S) kan bestemme. Han ønsker nemlig, at alle lastbiler i midtbyen skal skifte dieselosen ud med grøn teknologi.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Lastbilerne oser nemlig meget, så hvis målene for en ren luftkvalitet skal nås, så skal der gøres noget, hvis det står til borgmesteren.

Men det er ikke gratis eller lige til, hvis man spørger fragtmændene, der leverer varer til midtbyens butikker. Jørn Skov, administrerende direktør i Danske Fragtmænd, mener, at regningen i så fald ender hos forbrugeren.

»Det er ikke godt for min pengepung. Sådan en lastbil koster tre-fire gange så meget som en normal lastbil, og der er ikke udsigt til, at de kommer ned i pris lige foreløbigt. Så hvis vi skal gøre mere af det her, skal vi lægge regningen over på kunderne. Den grønne omstilling er ikke gratis,« siger Jørn Skov til TV 2 Østjylland.

Han synes i stedet, der skal gives tilskud til den grønne omstilling.

Men borgmester Jacob Bundsgaard mener altså, det er på tide, at dieselbilerne bliver udelukket fra midtbyen.

Der er i forvejen etableret en miljøzone i midtbyen, hvor lastbilerne kun må køre, hvis de har et partikelfilter påmonteret, som kan rense den værste forurening fra udstødningen.