De ikoniske bygninger af Aarhus Amtssygehus på Tage-Hansens Gade danner inden længe ramme for en helt ny komedieserie.

Serien 'Den bedste tid' tager sit udspring i midten af 1980'erne i Aarhus, hvor skuespillerne Mia Lyhne, Thomas Hwan, Kristian Halken og komiker Lasse Madsen tager os med tilbage i tiden.

Det skriver Xee i en pressemeddelelse.

Det meste af serien foregår på det gamle amtssygehus, hvor der er stor modstand til afdelingslederen Birgittes (Mia Lyhne) nye alkoholpolitik til morgenkonferencerne.

Og mens overlægerne, blandt andet den mandschauvinistiske Peter (Kristian Halken), får højtbelagt smørrebrød til frokost, må turnuslægerne, herunder Kim, nøjes med leverpostejmadder.

Aarhus Amtshospital var hospital i Aarhus i 136 år fra 1882 til 2018. Det blev en del af Aarhus Universitetshospital i 2011.

»Vi håber, at vi med denne serie kan lukke lys, glæde og gode grin ind i de danske hjem. Og hvilket bedre sted end Aarhus, Smilets By, at lade handlingen udspille sig i.«

»Vi har seere i hele landet, og derfor er det vigtigt for os, at vores serier også foregår forskellige steder i Danmark,« siger Linda Etgar, chef for lokale produktioner hos Xee.

’Den bedste tid’ handler om den 27-årige livsglade og lidt naive Kim (Lasse Madsen), som skal til at begynde et helt nyt kapitel i sit liv.

Han flytter til Aarhus, hvor han skal begynde som turnuslæge på Aarhus Amtshospital.

Men mødet med storbyen bliver ikke helt som Kim havde håbet, og snart kæmper han både for en fastansættelse på hospitalet, kærligheden og relationen til sin pedantiske og neurotiske roommate David (Niels Martin Eriksen).

Serien, der udkommer i starten af 2022, er en sitcom, der består af 7 afsnit af cirka 20 minutter.