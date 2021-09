På Møn føler nogle borgere sig overhørt af Vordingborg Kommune. Den kritik er borgmesteren ikke enig i.

For på området omkring Hjelm Bugt, der ligger på Møn, vil investorer gerne kaste deres penge efter et stort projekt, der har til formål at fremme turismen i området.

Ønsket er foreløbigt 200 ferieboliger med dertilhørende parkeringspladser, men det hilser en del borgere i lokalområdet ikke velkommen.

Derfor er foreningen 'Hjelm Bugts Venner' blevet stiftet i håb om at råbe kommunen op. Dog har det ikke lige frem været en dans på roser, mener næstformanden i foreningen:

Gabriel Rasmussen er næstformand i foreningen 'Hjelm Bugts Venner', der protesterer imod opførelsen af en feriepark i Vordingborg Kommune. Privatfoto. Vis mere Gabriel Rasmussen er næstformand i foreningen 'Hjelm Bugts Venner', der protesterer imod opførelsen af en feriepark i Vordingborg Kommune. Privatfoto.

»En ting er, om der bliver bygget en feriepark. Det kan der være forskellige meninger om. Men vi savner en dialog mellem os og kommunalpolitikerne og embedsværket,« siger Gabriel Rasmussen til B.T.

Og netop den manglende dialog står borgmester Mikael Smed (S) uforstående overfor:

»Jeg har selv holdt møder med både formand og næstformanden (i Hjelm Bugts Venner, red.), og jeg ved, at der er andre politikere, der også har holdt møder med dem.«

Dog oplyser borgmesteren, at borgerne ikke kan være med på hvert skridt af vejen i processen omkring ferieparken, og lige nu arbejdes der mod at udarbejde et grundlag for projektet ifølge borgmesteren.

Det betyder, at projektet om ferieparken hverken er stemt for eller imod. Og det er her noget af misforståelsen opstår.

»Jeg synes lidt, vi har nogle borgere, der ikke respekterer, at vi driver en kommune, hvor vi ikke med det samme afviser et projekt, når nogle vil investere mange penge i kommunen,« siger Mikael Smed (S) og fortsætter:

»Der er ikke borgermøder, før man går i gang med processen, og man har ret meget at skulle have sagt som borger i høringsfaserne. Ofte kommer der ændringer til lokalplanen. Vi lytter også til, hvad der foregår nu.«

Det, der foregår lige nu, er en masse protestplakater.

Vordingborg Kommune vil have fjerne protestplakater på Møn. Foto: Hjelm Bugts Venner Vis mere Vordingborg Kommune vil have fjerne protestplakater på Møn. Foto: Hjelm Bugts Venner

Foreningen 'Hjelm Bugts Venner' har en række plakater hængende rundt omkring på Møn med teksten 'Turister? Ja tak. Feriefabrikker? Nej tak'.

Men flere af medlemmerne har fået besked på at fjerne plakaterne af Vordingborg Kommune. En besked de fik gennem e-Boks, men da mange af plakaterne er på privat grund, vil de også blive hængende for nu, oplyser Gabriel Rasmussen og Uffe Thorndahl, der støtter 'Hjelm Bugts Venner'.

Men protestplakaterne er ikke nødvendigvis vejen at gå, mener borgmesteren.

»Skiltenes virkning kan jeg være i tvivl om, men foreningens arbejde er ikke spild af tid. Vi tager alle inputs ind.«

Borgmesteren understreger, at det ikke er nødvendigt at være medlem af en forening for at få sin stemme hørt i den givne sag. Borgere i Vordingborg Kommune har mulighed for at indsende et skriftligt høringssvar.

Næste udvalgsmøde omkring projektet ved Hjelm Bugt bliver afholdt i slutningen af september. Det afholdes af blandt andre Plan og Teknikudvalget i kommunen.