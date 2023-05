Sorøs borgmester Gert Jørgensen har brugt kommunens penge på koncertbilletter og middage for i alt 33.198 kroner.

Det kan B.T. afsløre efter at have fået aktindsigt i en særlig konto, som Gert Jørgensen har adgang til.

De skatteyderbetalte koncerterbilletter er blandt andet gået til borgmesteren selv, kommunaldirektøren, vicekommunaldirektøren og andre ansatte i kommunens byrådssekretariat samt deres ledsagere, skriver kommunen i et svar til B.T.

Ifølge en ekspert har den konservative borgmester dermed tørret en privat regning af på den vestsjællandske kommune.

Gert Jørgensen har været borgmester i Sorø siden 2014. Vis mere Gert Jørgensen har været borgmester i Sorø siden 2014.

»Der er tale om private udgifter, som man ikke må bruge kommunens penge til. Det vil jeg mene er en forholdsvis alvorlig forseelse,« siger professor og forvaltningsekspert ved Aalborg Universitet Sten Bønsing.

Kommunen afviser kritikken og kalder koncertbilletterne for et personalegode for en afgrænset medarbejdergruppe.

Pengene stammer fra en særlig borgmesterkonto, som Gert Jørgensen har haft adgang til i hele sin borgmestertid siden 2014.

Ifølge en opgørelse, B.T. har lavet på baggrund af en aktindsigt, har borgmesteren brugt 142.000 kroner fra den særlige borgmesterkonto til at dele gaver, sponsorater og tilskud ud til blandt andet lokale foreninger og firmaer.

Af dem er de 33.198 kroner gået til billetter til fem lokale koncerter og tilhørende middag mellem 2014 og med 2018. De kommunale topfolk har blandt andet kunnet nyde Kurt Ravn og Lene Siels stemmer.

B.T har spurgt ind til deltagerlister for koncerterne, men det har kommunen ikke kunnet udlevere.

I forhold til to af koncerterne med Stig Rossen i 2015 og en koncert med Lene Siel i 2017 for i alt 14.148 kroner skriver Sorø Kommune, at de kan se, hvem der har været inviteret:

»Medarbejdere i byrådssekretariatet samt kommunaldirektør og vicekommunaldirektør. Invitationen er inklusive ledsager,« skriver kommunen.

I forbindelse med en Kurt Ravn-koncert i oktober 2018 til en kuvertpris på 600 kroner per gæst købte borgmesteren koncertbilletter for i alt 12.000 kroner, viser aktindsigten.

Her oplyser kommunen, at 'de af journaliseringssystemet ikke kan se, hvem der var inviteret'. B.T. har i en mail spurgt borgmesteren ind til, hvem der var inviteret til koncerten, men uden at få et konkret svar.

Også i 2014 og i 2016 stod borgmesteren for to koncerter. Den ene kostede 3.900 kroner og var med Kurt Ravn, mens den anden kostede 3.150 kroner og er registreret som 'koncert byrådsekretariat' uden angivelse af kunstner.

Gert Jørgensen har været borgmester i den historiske klosterby siden 2014, og ved det seneste kommunalvalg i 2020 blev han genvalgt efter en dramatisk valgnat, hvor en partiafhopper fra Dansk Folkeparti reelt gav Gert Jørgensen fire år mere.

Det er ikke første gang, Gert Jørgensen er i stormvej. I juli 2022 kunne B.T. afdække, at borgmesteren gik ind i sin vens byggesag. Det fik politiske modstandere til at bruge ord som »vennetjenester« og »særbehandling.«

I den nye sag viser dokumenterne fra Sorø Kommune, at koncerterne, der blandt andet er foregået i Sorø Klosterkirke, har været arrangeret af Sorø Rotary Klub. Gert Jørgensen har selv været aktiv i klubben.

Sten Bønsing understreger dog, at det ikke gør ham inhabil.

»Men det ændrer ikke på, at kommunen betaler for nogle koncerter, som er en privat udgift, og som borgmesteren og deltagerne selv burde betale,« siger Sten Bønsing.

Professor ved Roskilde Universitet og forvaltningsekspert Bent Greve er enig i Sten Bønsings vurdering: At der er tale om en privat udgift, som kommunen ikke skal afholde.

Borgmester Gert Jørgensen har sin daglige gang på rådhuset i centrum af Sorø. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Borgmester Gert Jørgensen har sin daglige gang på rådhuset i centrum af Sorø. Foto: Ida Marie Odgaard

»Derudover er det heller ikke en kommunal opgave at betale for ledsagere og ægtefæller. De må betale selv,« siger han.

Udgifterne til koncertbilletterne er registreret som 'personalepleje' under Gert Jørgensens borgmesterpulje, viser aktindsigten.

»Jeg kan ikke se, at udgiften i øvrigt har noget med personalepleje at gøre, da det er en meget snæver personkreds omkring borgmesteren, der har modtaget middage og koncertbilletter,« siger Bent Greve.

B.T. har sendt en række spørgsmål til Gert Jørgensen og vist ham eksperternes kritik.

Men i stedet for et interview med borgmesteren har B.T. fået et svar fra velfærdsdirektør i Sorø Kommune Henrik Juul Kjær, der skriver:

»Det er administrationens vurdering, at tilbuddet om koncertbilletter til medarbejderne ikke går ud over, hvad kommunens varetagelse af dens interesse som arbejdsgiver kan begrunde,« skriver han og fortsætter:

»Det er indgået i denne vurdering, at uddelingen af billetter skete til en sagligt afgrænset medarbejdergruppe defineret som ansatte i afdelingen Byråd og Kultur, som arbejder med kultur, turisme og erhvervsudvikling samt generel politisk betjening, og at tilbuddet blev givet for at påskønne en særlig indsats, samt at billetterne repræsenterede en begrænset økonomisk værdi på 600 kroner per billet,« lydet det fra Henrik Juul Kjær, der også kalder det et 'personalegode', der er en del af en 'rekrutterings- og fastholdelsesstrategi'.

»Det er hverken ualmindeligt eller i strid med kommunalfuldmagtsreglerne,« skriver han.

Henrik Juul Kjær, skriver også, at det er kommunens vurdering, at borgmesteren gerne må få sin egen billet betalt af kommunen som en del af sin repræsentation så længe det er 'økonomiske forsvarligt'.

De næste dage kan du læse mere om borgmester Gert Jørgensens særlige konto på bt.dk.