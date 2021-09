Det har vakt opsigt på de sociale medier, at tidligere overborgmester Frank Jensen (S) har fået en særlig flexboligtilladelse.

Sådan en tilladelse er nemlig beregnet til yderkommuner, randområder og ejendomme i ikke-attraktive nabolag, der risikerer at dø hen. Men den tidligere overborgmester har fået tilladelsen til en lejlighed på Borgmestervænget i det centrale Aalborg.

»Klassisk socialdemokratisk dobbeltmoral. Reglerne gælder kun pøblen ikke pamperne.« Skriver Martin Fillipsen på Facebook.

Der er ellers bopælspligt i Aalborg Kommune. Men med en flexboligtilladelse i hånden, kan man undgå det krav.

Det er her på Borgmestervænget i Aalborg, at Frank Jensen har en tom lejlighed stående det meste af året – på trods af at der er bopæspligt i kommunen.

Siden 2015 har Aalborg Kommune tildelt 60 af slagsen. Af de 60 er halvdelen givet til kommunale udkantsområdet som Hals, Storvorde og Gandrup. Resten er givet til mondæne lejligheder i det centrale Aalborg.

Det har faldet Twitter-bruger Torben Winter for brystet.

»Og vi almindelige dødelige har ikke samme mulighed. Kunne ikke sælge min lejlighed til en overlæge fra en anden by, som skulle bruge den som ekstra bolig Men kammerateriet kender ingen grænser i @Spolitik,« skriver han altså på Twitter.

Frank Jensen har i sin tid som overborgmester i København tordnet mod udlejningsvirksomheden Airbnb. Ifølge ham var virksomheden med til at skabe et marked, hvor boliger bliver brugt til ren spekulation og økonomisk gevinst.

Nu bliver han beskyldt for selvsamme manøvre.

»Mere vil ha mere. Grådighed uden lige.« Skriver Finn Mortensen om sagen på Facebook.

Det er dog ikke alle, der kommenterer sagen på de sociale medier, der giver den tidligere overborgmester hårde ord med på vejen.

»Lad nu den mand være,« skriver Claus Mortensen på Facebook, mens Belinda Lund slet og ret skriver:

»Stop nu manden er jo slagtet.«